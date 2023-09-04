На Одещині чоловікові загрожує ув’язнення за вирубку дерев (фото)

Про правопорушника, який незаконно спиляв дерева у яру біля міста Арциз, повідомили небайдужі громадяни. Адже дерева росли у захисних лісових насадженнях. Своїми діями чоловік спричинив істотну шкоду.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Отримавши повідомлення від місцевих мешканців про порубку дерев, правоохоронці прибули на місце.

Там вони виявили 25-річного місцевого мешканця. Чоловік бензопилою спиляв сім дерев — акації та берести. І вже підготував деревину для транспортування на своїй автівці. Документів про дозвіл вирубки дерев у правопорушника не було.

Правоохоронці вилучили у зловмисника автівку, бензопилу та спиляні дерева.

За словами правоохоронців, судово-економічна експертиза встановила, що чоловік своїми діями завдав державі шкоду на суму майже 56 тисяч гривень.

За вчинене правопорушення чоловіку загрожує покарання від штрафу у сумі від 17 000 до 25 500 гривень, до позбавлення волі на строк до трьох років.

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