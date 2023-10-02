Новини Одеси та Одеської області

На Одещині вирубку дерев у заповіднику поставили на потік

На Одещині вирубку дерев у заповіднику поставили на потік

Чоловік на Одещині організував “підприємницьку діяльність” – вирубували ліс у Павлівському ботанічному заказнику, що розташований у Роздільнянському районі. Деревину збували за ціною до 2 тисяч гривень за кубометр.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, “бізнес” з вирубки лісу організував 36-річний житель області та залучив до нього спільників — заступника голови однієї з громад, лісника, еколога та місцевих мешканців.

Чорні лісоруби

Заступник голови ОТГ допомагав організаторові керувати іншими партнерами по “бізнесу”. Лісник забезпечував безперешкодну вирубку лісу на території Павлівського ботанічного заказника та природно-заповідного фонду Одеської області. Ще один член групи займався пошуком клієнтів та відповідав за збут незаконно вирубаного лісу.

Рубали тільки якісну деревину — дуб, ясеня, акацію. За це організатор виплачував відсоток від продажів працівникам одного з лісництв, які надавали інформацію про ділянки з кращим лісом. Вартість деревини варіювалась від 1200 до 2000 гривень за 1 кубометр.

Правоохоронці затримали організатора та сімох його посібників.

Чорні лісоруби

Затриманим учасникам злочинної групи вже повідомили підозри про незаконну порубку та збут лісу. Шістьох підозрюваних суд взяв під варту, ще одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За вчинене правопорушення чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Раніше ми писали, що колосальних збитків завдали “чорні” лісоруби у Нацпарку “Куяльницький”, де вирубали понад 500 дерев, завдавши збитків на суму майже 80 мільйонів гривень. Також вирубували дерева у Нацпарку “Тузлівські лимани”.

А в Одесі заради розширення території для будівництва автосалону спиляли дерева, яким майже сотня років.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати