На Одещині вирубку дерев у заповіднику поставили на потік

Чоловік на Одещині організував “підприємницьку діяльність” – вирубували ліс у Павлівському ботанічному заказнику, що розташований у Роздільнянському районі. Деревину збували за ціною до 2 тисяч гривень за кубометр.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як встановили правоохоронці, “бізнес” з вирубки лісу організував 36-річний житель області та залучив до нього спільників — заступника голови однієї з громад, лісника, еколога та місцевих мешканців.

Заступник голови ОТГ допомагав організаторові керувати іншими партнерами по “бізнесу”. Лісник забезпечував безперешкодну вирубку лісу на території Павлівського ботанічного заказника та природно-заповідного фонду Одеської області. Ще один член групи займався пошуком клієнтів та відповідав за збут незаконно вирубаного лісу.

Рубали тільки якісну деревину — дуб, ясеня, акацію. За це організатор виплачував відсоток від продажів працівникам одного з лісництв, які надавали інформацію про ділянки з кращим лісом. Вартість деревини варіювалась від 1200 до 2000 гривень за 1 кубометр.

Правоохоронці затримали організатора та сімох його посібників.

Затриманим учасникам злочинної групи вже повідомили підозри про незаконну порубку та збут лісу. Шістьох підозрюваних суд взяв під варту, ще одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За вчинене правопорушення чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Раніше ми писали, що колосальних збитків завдали “чорні” лісоруби у Нацпарку “Куяльницький”, де вирубали понад 500 дерев, завдавши збитків на суму майже 80 мільйонів гривень. Також вирубували дерева у Нацпарку “Тузлівські лимани”.

А в Одесі заради розширення території для будівництва автосалону спиляли дерева, яким майже сотня років.