Між Одесою й аеропортом Кишинева курсуватиме спеціальний автобус

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Про реалізацію проєкту говорили на зустрічі Одеської ОВА з представниками ПРООН (Програма розвитку ООН — глобальна мережа Організації Об’єднаних Націй з надання безоплатної та неполітизованої допомоги її державам-членам у сфері розвитку – прим. ред.).

За словами Олега Кіпера, реалізація цього проєкту дасть можливість пришвидшити проїзд українців, які прямують в аеропорт Кишинева. Але скористатися аеротрансфером зможуть пасажири, у яких є квитки на літак.

Окрім того, такий автобусний маршрут допоможе розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП «Маяки – Паланка – Удобне») та зменшити в пунктах пропуску зосередження великої кількості транспорту та людей. Також має пришвидшитись процедура перетину кордону.

Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень, –

додав очільник ОВА.

Аби реалізувати цей проєкт, Одеській ОВА потрібні автобуси для перевезення пасажирів. Саме на таку допомогу від ПРООН й розраховують у військовій адміністрації.

Також Кіпер повідомив, що ПРООН відібрала 20 проєктів в Одеській області, на реалізацію яких Європейський Інвестиційний Банк уже виділив 29 млн євро.