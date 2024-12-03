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Из Одессы перестанут ходить два популярных поезда: пассажирам предлагают альтернативный маршрут

Из Одессы перестанут ходить два популярных поезда: пассажирам предлагают альтернативный маршрут

В декабре-январе по техническим причинам перестанут курсировать два поезда из Одессы: в Киев и Харьков. Пассажирам предлагают альтернативные маршруты.

Об этом сообщили в «Укрзалізниці» сегодня, 3 декабря.

Расписание движения изменили по техническим причинам. Так, с 15 декабря по 13 января не будут курсировать следующие поезда:

  • №8/7 Одесса — Харьков;
  • №148/147 Одесса — Киев.

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Железнодорожники предлагают пассажирам воспользоваться альтернативными рейсами по тем же направлениям:

  • Киев — Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;
  • Харьков — Одесса: поезд № 059/060.

В «Укрзалізниці» напоминают, что продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления.

«Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало», — отмечает пассажирский перевозчик.

Напомним, что с 16 по 19 декабря поезд Одесса — Черновцы временно меняет маршрут. В этот период его конечной станцией будет Ивано-Франковск.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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