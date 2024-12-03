Из Одессы перестанут ходить два популярных поезда: пассажирам предлагают альтернативный маршрут

В декабре-январе по техническим причинам перестанут курсировать два поезда из Одессы: в Киев и Харьков. Пассажирам предлагают альтернативные маршруты.
Об этом сообщили в «Укрзалізниці» сегодня, 3 декабря.
Расписание движения изменили по техническим причинам. Так, с 15 декабря по 13 января не будут курсировать следующие поезда:
- №8/7 Одесса — Харьков;
- №148/147 Одесса — Киев.
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Железнодорожники предлагают пассажирам воспользоваться альтернативными рейсами по тем же направлениям:
- Киев — Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;
- Харьков — Одесса: поезд № 059/060.
В «Укрзалізниці» напоминают, что продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления.
«Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало», — отмечает пассажирский перевозчик.
Напомним, что с 16 по 19 декабря поезд Одесса — Черновцы временно меняет маршрут. В этот период его конечной станцией будет Ивано-Франковск.