З 8 червня в Одесі та області змінюються графіки відключення світла

З суботи, 8 червня 2024 року, відключені світла в Одесі та регіоні має поменшати. Енергетики повідомили, що з цього дня почне діяти більш справедлива система розподілу потужності.
В повідомленні ДТЕК Одеськи електромережі йдеться про суттєві зміни у графіках відключень світла.
Маємо обнадійливі новини. За інформацією від Укренерго, починає діяти більш справедлива система розподілу обмежень по регіонам,
– сказано в заяві компаніі.
Втім, ситуація в енергосистемі після обстрілів рф залишається вкрай важкою. Тому завтра в Одеській області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень:
- з 00:00 до 05:00
- з 16:00 до 24:00
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Нагадаємо, що до 7 червня включно світло у більшості випадків вдень видключали за схемою: 6 годин без світла, три зі світлом.
В разі змін щодо графіків енергопостачання, “Одеське Життя” будемо оперативно інформувати про це своїх читачів.
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