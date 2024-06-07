З 8 червня в Одесі та області змінюються графіки відключення світла

В повідомленні ДТЕК Одеськи електромережі йдеться про суттєві зміни у графіках відключень світла.

Маємо обнадійливі новини. За інформацією від Укренерго, починає діяти більш справедлива система розподілу обмежень по регіонам,

– сказано в заяві компаніі.

Втім, ситуація в енергосистемі після обстрілів рф залишається вкрай важкою. Тому завтра в Одеській області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень:

з 00:00 до 05:00

з 16:00 до 24:00

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Нагадаємо, що до 7 червня включно світло у більшості випадків вдень видключали за схемою: 6 годин без світла, три зі світлом.

В разі змін щодо графіків енергопостачання, “Одеське Життя” будемо оперативно інформувати про це своїх читачів.

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