Єдиний в Одесі каток для спортсменів купить потужний генератор

Одеська ковзанка «Крижинка» купить потужний генераторСпеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка» оголосила тендер на закупівлю дизельного генератора.

Відповідний тендер уже оголосили на платформі Prozorro.

За тендерною документацією потужність генератора має бути не менше 275 кВт. Торги призначено на 17 жовтня, а поставити товар мають до Нового року.

За інформацією видання «Думская», гроші на купівлю генератора виділяє Одеська обласна рада після численних звернень керівництва школи та батьків спортсменів.

Зазначимо, після того, як у березні цього року під час атаки було зруйнувано Палац спорту, «Крижинка» залишилася єдиною функціонуючою льодовою ареною в Одесі, де можуть тренуватися фігуристи і хокеїсти. Цього літа під час масових відключень електроенергії ковзанка просто розтанула. Без тренувань залишилися майже 300 спортсменів, які готувалися до національних і міжнародних змагань.