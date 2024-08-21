Яких святих згадує церква 21 серпня та з чим у цей день треба бути обережними

Ким були апостол Тадей і мучениця Васа

21 серпня за новим церковним календарем (3 вересня за старим) – день пам’яті апостола від 70-ти Тадея, учня Іоанна Хрестителя, та мучениці Васи Аллонської.

Тадей жив у I столітті, в сирійському місті Едеса. Якось він почув проповідь Іоанна Хрестителя в Єрусалимі і після цього повірив у Бога і прийняв хрещення у річці Йордан. Потім він пішов за Ісусом і став одним із 70 апостолів.

Після розп’яття і воскресіння Ісуса Тадей вирушив проповідувати в Сирію та Месопотамію, а після повернення заснував на батьківщині два храми – в Едесі та Віріті. Після святої багато мандрував із проповідями, багатьох обернув у християнську віру і творив чудеса. За однією з легенд він помер у фінікійському місті Віріт (Бейрут), за іншою – страчений.

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Мучениця Васса жила межі III-IV століть. Сама вона була родом із Едеси (Македонія), із християнської родини. Васса вийшла заміж за язичника, але трьох синів виховала у дусі християнства. На неї правителю доніс сам чоловік, але вони, незважаючи на погрози, відмовилися зректися віри. За це їх стратили.

Приблизно в 450 році, в Халкідоні на честь Васи збудували церкву, яка була з усіх боків видно морякам – вони вважали мученицю Аллонську своєю покровителькою.

За старим церковним стилем сьогодні день пам’яті чудотворця Мирона, Критського єпископа, а також преподобного Григорія, іконописця Печерського.

Про що говорять прикмети на 21 серпня

За прикметами дня можна дізнатися про погоду найближчим часом і якою буде осінь:

день видався ясним – ще чотири тижні буде тепла та сонячна погода;

пожовкла верхівка біля берези – до ранньої осені;

горобини багато – осінь буде дощовою;

листя на деревах почало жовтіти знизу – бабине літо буде довгим.

У народному календарі 21 серпня – свято Василина Льняниця, прозвали його так тому, що з цього дня зазвичай починалося збирання льону. Друга назва свята – Тадей Проповідник.

Що не можна робити 21 серпня

За народними прикметами цього дня не варто ходити в гості чи запрошувати гостей – це до неприємностей та конфліктів.

Слід також бути обережним із грошима – великі покупки краще перенести на наступний день.

Не можна сваритися та злословити.

Не слід вирішувати конфлікти агресією.

Що можна робити 21 серпня

У молитвах до апостола Тадея звертаються з проханнями про допомогу у важких життєвих ситуаціях, просять заступництва та сил.

У цей час також закінчують збирання яблук, а на городах сіють щавель. Вважається, що яблука, зібрані сьогодні, мають цілющу силу, а зібрати їх усе потрібно, щоб у наступному році був багатий урожай.

21 серпня – іменини сьогодні