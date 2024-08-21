Новини Одеси та Одеської області

Яких святих згадує церква 21 серпня та з чим у цей день треба бути обережними

Яких святих згадує церква 21 серпня та з чим у цей день треба бути обережними

Сьогодні, 21 серпня, за новим церковним календарем православні віряни згадують апостола від 70-ти Тадея і мученицю Вассу. У народі цей день прозвали Тадей Проповідник і Василина Льняниця. Розповідаємо про традиції та прикмети 21 серпня.

Ким були апостол Тадей і мучениця Васа

21 серпня за новим церковним календарем (3 вересня за старим) – день пам’яті апостола від 70-ти Тадея, учня Іоанна Хрестителя, та мучениці Васи Аллонської.

Тадей жив у I столітті, в сирійському місті Едеса. Якось він почув проповідь Іоанна Хрестителя в Єрусалимі і після цього повірив у Бога і прийняв хрещення у річці Йордан. Потім він пішов за Ісусом і став одним із 70 апостолів.

Після розп’яття і воскресіння Ісуса Тадей вирушив проповідувати в Сирію та Месопотамію, а після повернення заснував на батьківщині два храми – в Едесі та Віріті. Після святої багато мандрував із проповідями, багатьох обернув у християнську віру і творив чудеса. За однією з легенд він помер у фінікійському місті Віріт (Бейрут), за іншою – страчений.

Читайте також: В Україні заборонили РПЦ: що буде з УПЦ, яка з нею пов’язана

***
Мучениця Васса жила межі III-IV століть. Сама вона була родом із Едеси (Македонія), із християнської родини. Васса вийшла заміж за язичника, але трьох синів виховала у дусі християнства. На неї правителю доніс сам чоловік, але вони, незважаючи на погрози, відмовилися зректися віри. За це їх стратили.

Приблизно в 450 році, в Халкідоні на честь Васи збудували церкву, яка була з усіх боків видно морякам – вони вважали мученицю Аллонську своєю покровителькою.

За старим церковним стилем сьогодні день пам’яті чудотворця Мирона, Критського єпископа, а також преподобного Григорія, іконописця Печерського.

Про що говорять прикмети на 21 серпня

  • За прикметами дня можна дізнатися про погоду найближчим часом і якою буде осінь:
  • день видався ясним – ще чотири тижні буде тепла та сонячна погода;
  • пожовкла верхівка біля берези – до ранньої осені;
  • горобини багато – осінь буде дощовою;
  • листя на деревах почало жовтіти знизу – бабине літо буде довгим.

У народному календарі 21 серпня – свято Василина Льняниця, прозвали його так тому, що з цього дня зазвичай починалося збирання льону. Друга назва свята – Тадей Проповідник.

Що не можна робити 21 серпня

  • За народними прикметами цього дня не варто ходити в гості чи запрошувати гостей – це до неприємностей та конфліктів.
  • Слід також бути обережним із грошима – великі покупки краще перенести на наступний день.
  • Не можна сваритися та злословити.
  • Не слід вирішувати конфлікти агресією.

Що можна робити 21 серпня

  • У молитвах до апостола Тадея звертаються з проханнями про допомогу у важких життєвих ситуаціях, просять заступництва та сил.
  • У цей час також закінчують збирання яблук, а на городах сіють щавель. Вважається, що яблука, зібрані сьогодні, мають цілющу силу, а зібрати їх усе потрібно, щоб у наступному році був багатий урожай.

21 серпня – іменини сьогодні

  • Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Єфрем, Корнилій, Ігнатій, Тадей, Павло.
  • За старим стилем іменини святкують Григорій, Леонід, Мирон, Микола, Федір.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk