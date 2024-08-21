Каких святых вспоминает церковь 21 августа и с чем в этот день надо быть осторожными

Сегодня, 21 августа, по новому церковному календарю православные верующие вспоминают апостола от 70-ти Фаддея и мученицу Вассу. В народе этот день прозвали Фаддей Проповедник и Василиса Льняница. Рассказываем о традициях и приметах 21 августа.
Кем были апостол Фаддей и мученица Васса
21 августа по новому церковному календарю (3 сентября по старому) – день памяти апостола от 70-ти Фаддея, ученика Иоанна Крестителя, и мученицы Вассы Аллонской.
Фаддей жил в I веке, в сирийском городе Едесса. Однажды он услышал проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме и после этого уверовал в Бога и принял крещение в реке Иордан. Затем он последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов.
После распятия и воскрешения Иисуса Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию, а по возвращению основал на родине два храма – в Эдессе и Вирите. После святой много странствовал с проповедями, многих обратил в христианскую веру и творил чудеса. По одной из легенд он мирно умер в финикийском городе Вирит (Бейрут), по другой – был казнен.
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Мученица Васса жила на рубеже III-IV веков. Сама она была родом из Едессы (Македония), из христианской семьи. Васса вышла замуж за язычника, но троих сыновей воспитала в духе христианства. На нее правителю донес сам супруг, но они, несмотря на угрозы, отказались отречься от веры. За это их казнили.
Примерно в 450 году, в Халкидоне в честь Вассы построили церковь, которая была со всех сторон видна морякам – они считали мученицу Аллонскую своей покровительницей.
По старому церковному стилю сегодня день памяти чудотворца Мирона, Критского епископа, а также преподобного Григория, иконописца Печерского.
О чем говорят приметы на 21 августа
- По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшее время и какой будет осень:
- день выдался ясный – еще четыре недели будет теплая и солнечная погода;
- пожелтела верхушка у березы – к ранней осени;
- рябины много – осень будет дождливой;
- листва на деревьях начала желтеть снизу – бабье лето будет долгим.
В народном календаре 21 августа – праздник Василиса Льняница, прозвали его так потому, что с этого дня обычно начиналась уборка льна. Второе название праздника – Фаддей Проповедник.
Что нельзя делать 21 августа
- По народным приметам в этот день не стоит ходить в гости или приглашать гостей – это к неприятностям и конфликтам.
- Следует также быть осторожным с деньгами – крупные покупки лучше перенести на следующий день.
- Нельзя ссориться и злословить.
- Не следует разрешать конфликты агрессией.
Что можно делать 21 августа
- В молитвах к апостолу Фаддею обращаются с просьбами о помощи в трудных жизненных ситуациях, просят заступничества и сил.
- В это время также заканчивают сбор яблок, а на огородах сеют щавель. Считается, что яблоки, собранные сегодня, имеют целебную силу, а собрать их все нужно, чтобы в следующем году был богатый урожай.
21 августа – именины сегодня
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Ефрем, Корнилий, Игнатий, Фаддей, Павел.
- По старому стилю именины празднуют Григорий, Леонид, Мирон, Николай, Федор.