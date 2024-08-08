Церковне свято 8 серпня: не беріть молоток і не скаржтеся на долю

Мірон, єпископ Критський: запам’ятався своєю добротою

Життя святого Мирона огорнуте безліччю легенд і переказів – про нього згадують, як про дивовижно добру людину, яка всім і завжди допомагала.

Майбутній святий народився у III столітті на острові Кріт у небагатій родині. З дитинства він був привчений до роботи та займався землеробством. Зовсім юний одружився і йому довелося багато працювати, щоб утримувати свою сім’ю. Але він при цьому завжди допомагав іншим. За однією з легенд, до нього якось залізли злодії і хотіли забрати зерно. Мирон вирішив допомогти їм підняти ношу на плечі. Злодії засоромились і повернули все вкрадене.

Невдовзі, завдяки своїй чесноті, Мирон став священиком. Він підтримував та допомагав людям, особливо під час гонінь на християн. Згодом Мирона висвятили на єпископів. У переказі йдеться, що Мирон умів творити чудеса. Наприклад, під час повені він йшов водою, як суходолом, коли річка вийшла з берегів, то святий повернув її в русло одним рухом жезла.

Мирон-чудотворець помер у віці 100 років.

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8 серпня церква також згадує преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського. Його ще називають візантійським – за однією з версій він приїхав до Лаври з Константинополя. У Лаврі Григорій написав багато чудотворних ікон. Мощі святого знаходяться у Ближніх печерах.

За старим стилем сьогодні день пам’яті мученика Єрмолая та преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського.

8 серпня: прикмети дня

По погоді цього дня судять, якими будуть осінь та зима.

який день 8 серпня – таким буде і січень;

погода погожа – вересень буде теплим, погана – буде непохитною до бабиного літа;

іній з ранку – наступного року буде багатий урожай;

на горобині багато ягід – чекай на заморозки.

У народному календарі 8 серпня – свято Мирон Вєтрогон. Прозвали його так тому, що у цей день був дуже сильний вітер. Народне свято 8 серпня відоме також як Єрмолаєв день, Мар’єв день.

Що не можна робити 8 серпня

За народними прикметами дня цього дня не варто брати до рук сокиру, косу, молоток – є ризик поранитися.

Не слід скаржитися на долю – добре піде з життя.

У Миронов день не можна нічого піднімати з землі на перехрестях, займатися домашніми клопотами та будувати плани на далеке майбутнє.

До 15 серпня триває Успенський пост. Тим, хто дотримується посту, на цей час не можна їсти продукти тваринного походження.

Що можна робити 8 серпня

У чудотворця Мирона просять зцілення від хвороб, фізичних та душевних, здоров’я для близьких та заступництва перед Богом.

За народними звичаями 8 серпня йдуть до лісу за грибами та ягодами.

Також вважається, що цього дня слід запросити до будинку гостей – чим більше гостей, тим більше щастя.

У кого 8 серпня іменини