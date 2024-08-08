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Церковне свято 8 серпня: не беріть молоток і не скаржтеся на долю

Церковне свято 8 серпня: не беріть молоток і не скаржтеся на долю

Сьогодні, 8 серпня, за новим церковним календарем православні віруючі згадують чудотворця Мирона, Критського єпископа, а також преподобного Григорія, іконописця Печерського. У народі цей день називали Мирон Вєтрогон. Розповідаємо про традиції та прикмети цього дня.

Мірон, єпископ Критський: запам’ятався своєю добротою

Життя святого Мирона огорнуте безліччю легенд і переказів – про нього згадують, як про дивовижно добру людину, яка всім і завжди допомагала.

Майбутній святий народився у III столітті на острові Кріт у небагатій родині. З дитинства він був привчений до роботи та займався землеробством. Зовсім юний одружився і йому довелося багато працювати, щоб утримувати свою сім’ю. Але він при цьому завжди допомагав іншим. За однією з легенд, до нього якось залізли злодії і хотіли забрати зерно. Мирон вирішив допомогти їм підняти ношу на плечі. Злодії засоромились і повернули все вкрадене.

Невдовзі, завдяки своїй чесноті, Мирон став священиком. Він підтримував та допомагав людям, особливо під час гонінь на християн. Згодом Мирона висвятили на єпископів. У переказі йдеться, що Мирон умів творити чудеса. Наприклад, під час повені він йшов водою, як суходолом, коли річка вийшла з берегів, то святий повернув її в русло одним рухом жезла.

Мирон-чудотворець помер у віці 100 років.

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8 серпня церква також згадує преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського. Його ще називають візантійським – за однією з версій він приїхав до Лаври з Константинополя. У Лаврі Григорій написав багато чудотворних ікон. Мощі святого знаходяться у Ближніх печерах.

За старим стилем сьогодні день пам’яті мученика Єрмолая та преподобного Мойсея Угрина, Києво-Печерського.

8 серпня: прикмети дня

По погоді цього дня судять, якими будуть осінь та зима.

  • який день 8 серпня – таким буде і січень;
  • погода погожа – вересень буде теплим, погана – буде непохитною до бабиного літа;
  • іній з ранку – наступного року буде багатий урожай;
  • на горобині багато ягід – чекай на заморозки.

У народному календарі 8 серпня – свято Мирон Вєтрогон. Прозвали його так тому, що у цей день був дуже сильний вітер. Народне свято 8 серпня відоме також як Єрмолаєв день, Мар’єв день.

Що не можна робити 8 серпня

  • За народними прикметами дня цього дня не варто брати до рук сокиру, косу, молоток – є ризик поранитися.
  • Не слід скаржитися на долю – добре піде з життя.
  • У Миронов день не можна нічого піднімати з землі на перехрестях, займатися домашніми клопотами та будувати плани на далеке майбутнє.
  • До 15 серпня триває Успенський пост. Тим, хто дотримується посту, на цей час не можна їсти продукти тваринного походження.

Що можна робити 8 серпня

  • У чудотворця Мирона просять зцілення від хвороб, фізичних та душевних, здоров’я для близьких та заступництва перед Богом.
  • За народними звичаями 8 серпня йдуть до лісу за грибами та ягодами.
  • Також вважається, що цього дня слід запросити до будинку гостей – чим більше гостей, тим більше щастя.

У кого 8 серпня іменини

  • Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Григорій, Леонід, Мирон, Микола, Федір.
  • За старим стилем іменини святкують Ігнат, Сергій, Федір, Параска.
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