Яка ситуація зі світлом в Одесі 31 березня та чи діють графіки

Як повідомляють сьогодні, 31 березня, у компанії «ДТЕК Одеські електромережі», енергетики оперативно працювали всю ніч, щоб перезагоєти лінії та повернути людям світло. За їхніми даними, станом на 12:00 31 березня 170 тисяч жителів Одеської області вже зі світлом, але ремонтні роботи тривають.

Ситуація в енергетиці залишається складною. Уникнути масових відключень допомагає зелена генерація – сонце та вітер, а також зупинка на сьогоднішній день міського електротранспорту, зазначають у ДТЕК.

«Енергетики докладають максимум зусиль, щоб уникнути обмежень. Ваша найкраща підтримка енергетиків – споживати електроенергію розумно. Не користуватися енергоємними приладами одночасно, а краще використовувати їх по черзі, за змоги перенести використання енергоємних приладів на нічний час, вимикати з розетки прилади, якими ви не користуєтесь.

Дотримання цих простих правил допоможе покращити ситуацію та уникнути аварійних відключень»,

– сказано у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що сьогодні вдень, 31 березня, об 11:40 відбулося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Внаслідок цього без світла тимчасово залишилися жителі Київського та Хаджибейського районів Одеси, а також частково Одеський район.

«Ремонтні роботи продовжуються. Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів.

Орієнтовний час відновлення світла протягом кількох годин. Вибачаємось за тимчасові незручності»,

– повідомляють у ДТЕК.

Виходячи з вищесказаного, графіки відключень в Одесі та області нині не діють, оскільки ці відключення аварійні.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 31 березня 2024 року, ворог атакував Україну ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема метою російських терористів були високовольтні підстанції «Укренерго» на півдні України.

Падіння уламків одного із збитих дронів спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів на Одещині, внаслідок чого частина Одеси та низка населених пунктів області залишилися без світла.

За інформацією Укренерго, через пошкодження обладнання енергетики були змушені застосувати в Одесі та прилеглих районах аварійні відключення. І при зростанні енергоспоживання їх обсяг може зростати.