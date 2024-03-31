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У ніч на 31 березня ворог атакував Одещину дронами: які наслідки

У ніч на 31 березня ворог атакував Одещину дронами: які наслідки

У ніч на неділю, 31 березня 2024 року, російські терористичні війська атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних видів. По південних регіонах ворог направив кілька хвиль ударних безпілотників (БпЛА) типу Shahed-131/136.

За інформацією Сил оборони півдня України, під прицілом росіян була енергетична інфраструктура Одеської та агропромислових потужностей Херсонської областей.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин. Усі 8 дронів, що атакували Одещину, нашим бійцям вдалося збити.

Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого було знеструмлено кілька населених пунктів.

На місці виникла пожежа – її незабаром ліквідували. Люди не постраждали.

Наразі на місці ведуться відновлювальні роботи.

Паралельно, під час дронової атаки, росіяни атакували Херсонщину балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-59. Удар зазнав законсервованого агропідприємства. Люди не постраждали.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 31 березня на території України знищено 18 повітряних цілей: 9 із 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 з 11 ударних БпЛА.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що внаслідок нічної атаки «шахедами» частина Одеси та Одеського району залишилася без світла.

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