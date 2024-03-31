У ніч на 31 березня ворог атакував Одещину дронами: які наслідки

За інформацією Сил оборони півдня України, під прицілом росіян була енергетична інфраструктура Одеської та агропромислових потужностей Херсонської областей.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин. Усі 8 дронів, що атакували Одещину, нашим бійцям вдалося збити.

Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого було знеструмлено кілька населених пунктів.

На місці виникла пожежа – її незабаром ліквідували. Люди не постраждали.

Наразі на місці ведуться відновлювальні роботи.

Паралельно, під час дронової атаки, росіяни атакували Херсонщину балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-59. Удар зазнав законсервованого агропідприємства. Люди не постраждали.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 31 березня на території України знищено 18 повітряних цілей: 9 із 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 з 11 ударних БпЛА.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що внаслідок нічної атаки «шахедами» частина Одеси та Одеського району залишилася без світла.