Одеський електротранспорт 31 березня не ходитиме

Про це повідомляє КП «Одесміськелектротранс».

«У зв’язку з обмеженням подачі електроенергії електротранспорт припиняє роботу. Весь рухомий склад входить в депо»,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 31 березня 2024 року, ворог знову атакував Україну ракетами та дронами-камікадзе.

Також повідомлялося в результаті нічної атаки «шахедами» частина Одеси та Одеського району залишилася без світла.

У компанії «ДТЕК Одеські електромережі» ситуацію поки не коментують, але, за інформацією НЕК «Укренерго», цієї ночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Їхньою метою були високовольтні підстанції «Укренерго» на півдні України.

Повідомляється, що через пошкодження обладнання енергетики були змушені застосувати в Одесі та прилеглих районах аварійні відключення. І при зростанні споживання їх обсяг може зростати.