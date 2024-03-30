Частина Одеси знову без світла після чергової «шахедної» атаки

Сигнал повітряної тривоги в Одесі та області пролунав після 22:00. Моніторингові Телеграм-канали повідомляли про активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та запуск групи «шахедів» з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повідомлялося про загрозу для мешканців Чорноморська, Фонтанки, центру Одеси, селища Котовського, Коблево, Чабанки, Петродолини.

Також була загроза застосування балістики, але нині з балістики дано «відбій».

А от щодо ударних дронів, то тривога ще не минула: у бік Одеської та Миколаївської областей з Чорного моря рухається ще одна група «шахедів».

І після першої водної атаки у деяких одеситів зникло світло, а інші повідомляють про стрибки напруги.

Крім того, повідомляється про виліт у бік пускових рубежів у бік Каспійського моря не менше 8 бортів Ту-95мс з російського аеророму Оленья. Ймовірно, на виліт бойової, тобто на українців чекає чергова масована ракетна атака і «гаряча» ніч.

У момент виходу цієї новини о 0:07 пролунав відбій повітряної тривоги.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.