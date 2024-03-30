Частина Одеси знову без світла після чергової «шахедної» атаки

Увечері суботи, 30 березня 2024 року, Одесу знову атакували ворожі ударні безпілотники, метою яких вкотре були об’єкти енергетики. Частина міста та Одеського району залишилася без світла, а хтось ще й без води.
Сигнал повітряної тривоги в Одесі та області пролунав після 22:00. Моніторингові Телеграм-канали повідомляли про активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та запуск групи «шахедів» з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Повідомлялося про загрозу для мешканців Чорноморська, Фонтанки, центру Одеси, селища Котовського, Коблево, Чабанки, Петродолини.
Також була загроза застосування балістики, але нині з балістики дано «відбій».
А от щодо ударних дронів, то тривога ще не минула: у бік Одеської та Миколаївської областей з Чорного моря рухається ще одна група «шахедів».
І після першої водної атаки у деяких одеситів зникло світло, а інші повідомляють про стрибки напруги.
Крім того, повідомляється про виліт у бік пускових рубежів у бік Каспійського моря не менше 8 бортів Ту-95мс з російського аеророму Оленья. Ймовірно, на виліт бойової, тобто на українців чекає чергова масована ракетна атака і «гаряча» ніч.
У момент виходу цієї новини о 0:07 пролунав відбій повітряної тривоги.
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.