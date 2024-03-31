Какова ситуация со светом в Одессе 31 марта и действуют ли графики

Как сообщают сегодня, 31 марта, в компании «ДТЭК Одесские электросети», энергетики оперативно работали всю ночь, чтобы перезаживить линии и вернуть людям свет. По их данным, по состоянию на 12:00 часов 31 марта 170 тысяч жителей Одесской области уже со светом, но ремонтные работы продолжаются.

Ситуация в энергетике остается сложной. Избежать массовых отключений помогает зеленая генерация – солнце и ветер, а также остановка на сегодняшний день городского электротранспорта, отмечают в ДТЭК.

«Энергетики прилагают максимум усилий во избежание ограничений. Ваша лучшая поддержка энергетиков – потреблять электроэнергию разумно. Не пользоваться энергоемкими приборами одновременно, а лучше использовать их поочередно, чтобы перенести использование энергоемких приборов на ночное время, выключать из розетки приборы, которыми вы не пользуетесь.

Соблюдение этих простых правил поможет улучшить ситуацию и избежать аварийных отключений»,

– сказано в сообщении.

Кроме того, стало известно, что сегодня днем, 31 марта, в 11:40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. В результате без света временно остались жители Киевского и Хаджибейского районов Одессы, а также частично Одесский район.

«Ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и клиентов.

Ориентировочное время восстановления света – в течение нескольких часов. Извиняемся за временные неудобства»,

– сообщают в ДТЭК.

Исходя из вышесказанного, графики отключений в Одессе и области в настоящее время не действуют, поскольку эти отключения аварийные.

Напомним, в ночь на воскресенье, 31 марта 2024, враг атаковал Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, целью российских террористов были высоковольтные подстанции «Укрэнерго» на юге Украины.

Падение обломков одного из сбитых дронов повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов в Одесской области, в результате чего часть Одессы и ряд населенных пунктов области остались без света.

По информации Укрэнерго, из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить в Одессе и близлежащих районах аварийные отключения. И при возрастании энергопотребления их объем может увеличиваться.