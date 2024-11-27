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Яка погода очікується у Одесі 28 листопада

Яка погода очікується у Одесі 28 листопада

За повідомленням Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 28 листопада 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура істотно не зміниться: вночі можливий невеликий мороз, а вдень повітря прогріється до 4-6°С тепла.

Прогноз погоди в Одесі на 28 листопада

За прогнозом синоптиків, завтра в Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер вночі північний, вдень південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 4-6°C тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 28 листопада

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер вночі північний, вдень південно-східний 5-10 м/с.

Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 2-7°C тепла.

На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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