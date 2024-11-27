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Дунайське пароплавство виграло судову тяжбу з росіянами в європейському суді

Дунайське пароплавство виграло судову тяжбу з росіянами в європейському суді

Українське Дунайське пароплавство захистило майно в центрі Відня від спроб росії його відібрати. Таке рішення ухвалив суд у столиці Австрії.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор компанії Дмитро Москаленко.

Ще 1975 року посольство СРСР в Австрії придбало в центрі Відня будинок і земельну ділянку, розповів Москаленко. Кошти за будівлю і землю сплатило Дунайське пароплавство, яке використовувало придбане майно.

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Після оголошення Україною незалежності майно залишилося під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР. Нині ділянка і будівлі, розташовані в найдорожчому районі Відня, за словами Москаленка, оцінюються в десятки мільйонів євро.

Ще до війни представники УДП програли кілька інстанцій. З 2022 року в боротьбу за майно включилася нова команда УДП. Згідно з рішенням віденського суду, майно залишається під контролем УДП.

«Ми відстояли своє право використовувати будівлю і не поступилися РФ майном, на яке маємо право. Рішення дійсно історичне, тому що ще ніколи РФ не отримувала відмови. Це гучний ляпас путінському режиму», – написав Москаленко.

Він зазначив, що це перша справа, коли європейський суд визнав Україну співвласником зарубіжного майна і перший крок для виграшу і щодо інших об’єктів.

 

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