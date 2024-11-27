Какая погода ожидается в Одессе 28 ноября

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура существенно не изменится: ночью возможен небольшой мороз, а днем воздух прогреется до 4-6°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе на 28 ноября
По прогнозу синоптиков, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 4-6°С выше нуля.
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Прогноз погоды в Одесской области на 28 ноября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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