Новости Одессы и Одесской области

Какая погода ожидается в Одессе 28 ноября

Какая погода ожидается в Одессе 28 ноября

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 ноября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температура существенно не изменится: ночью возможен небольшой мороз, а днем воздух прогреется до 4-6°С тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 28 ноября

По прогнозу синоптиков, завтра в Одессе облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 4-6°С выше нуля.

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Прогноз погоды в Одесской области на 28 ноября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер ночью северный, днем юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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