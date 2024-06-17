Як закінчився матч збірної України проти збірної Румунії на Євро-2024

Як закінчився матч збірної України проти збірної Румунії на Євро-2024

Збірна команда України з футболу провела свій перший поєдинок на чемпіонаті Євро-2024 проти команди збірної Румунії. Підопічні Сергія Реброва зустрілися з румунами у понеділок, 17 червня о 16:00. Про результати матчу читайте у цьому матеріалі.

Гра 1-го туру чемпіонату з футболу Євро-2024 команд Румунія – Україна розпочалася о 16:00 за київським часом у понеділок, 17 червня на стадіоні «Альянц Арена» у Мюнхені.

Для збірних України та Румунії це перший офіційний поєдинок. Раніше команди зустрічалися лише у товариських матчах, де «синьо-жовті» здобули дві перемоги.

Результат матчу Україна — Румунія

На жаль, збірна України програла матч проти збірної Румунії з розгромним результатом 3:0

У першому таймі наша команда мала певну перевагу, але пропустила після помилки оборони та Луніна від Станчу.

Після перерви ситуація погіршилася – швидка атака румунів, від якої, здавалося, ми відбилися, але тут підключився Марін з ідеальним дальнім ударом під штангу. Лунин був безсилим, і ми програвали 0:2 на 53-й хвилині.

Ще через три хвилини рахунок став 0:3 – румуни розіграли кутовий, легко проникли в штрафну, і Дрегуш з кількох метрів замкнув передачу або удар…

Забиті м’ячі: Станчу (29), Марин (53), Дрегуш (57)

Положення у турнірній таблиці

таблиця команд

Ще дуже зарано казати про положення нашої збірної у своїй групі. На даний час у групі E зіграно лише один матч. Інші дві команди —  збірні Бельгії та Словакії проведуть свою зустріч також сьогодні, 17 червня о 19:00

Коли буде та де дивитися наступний матч збірної України

Свій наступний матч у рамках Євро-2024 збірна України проведе проти збірної Словакії. Гра відбудеться у п’ятницю, 21 червня також о 16:00.

Трансляцію гри Україна — Словакія на Євро-2024 можна буде подивитися на регіональних каналах «Суспільного», зокрема «Суспільне.Одеса». Канал транслюється безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах. Також Україна — Словакія на Євро-2024 покаже платний сервіс MEGOGO. Він транслюватиме всі 51 матч турніру.

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