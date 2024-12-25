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Через російський обстріл в Одесі зникло світло, можливі проблеми з водою та опаленням (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Через російський обстріл в Одесі зникло світло, можливі проблеми з водою та опаленням (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Різдвяний ранок 25 грудня 2024 року розпочався в Україні з масованого ракетного обстрілу. В Одесі та інших містах країни почалися превентивні відключення електроенергії.

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Моніторингові канали повідомляють про запуски крилатих ракет з російських кораблів та літаків стратегічної авіації. Також агресори використовують балістичні ракети та ударні безпілотники-камікадзе.

Щоб запобігти аваріям на об’єктах енергетики, по всій Україні превентивно почали відключати світло. Через зупинку насосів також можливі перебої з водою та опаленням.

Тим жителям країни, у кого ще є світло, рекомендують зарядити телефони та інші гаджети, а також запастися водою.

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