Через російський обстріл в Одесі зникло світло, можливі проблеми з водою та опаленням (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Моніторингові канали повідомляють про запуски крилатих ракет з російських кораблів та літаків стратегічної авіації. Також агресори використовують балістичні ракети та ударні безпілотники-камікадзе.

Щоб запобігти аваріям на об’єктах енергетики, по всій Україні превентивно почали відключати світло. Через зупинку насосів також можливі перебої з водою та опаленням.

Тим жителям країни, у кого ще є світло, рекомендують зарядити телефони та інші гаджети, а також запастися водою.