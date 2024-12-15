Життя і смерть диктатора Чаушеску

Асад та інші

Так вже наше життя влаштоване, що про новину, сьогодні першошпальтову, через якийсь час кажуть: канула в Лету. Ось, наприклад, зовсім небагато часу минуло, як повстанці змели до дідька (читай, до путлера) багато десятиліть здавався непохитним сирійського садиста-диктатора Асада, а зараз це вже не топ-новина. А що вже казати про справи давно минулих днів. Не впевнений, що хтось провів паралель, хоча не так вже й давно, яких-небудь 35 років тому, в 1989 році, народ, тільки інший, румунський, і теж у грудні, повстав проти “свого” диктатора – Ніколае Чаушеску. 15 грудня цей “комуністичний імператор” (так його називала західна преса) наказав водометами розігнати мирну демонстрацію угорської громади міста Тімішоара, обуреної спробою насильницької депортації з країни їхнього священика. А вже 25 грудня, за рішенням військового трибуналу, 71-річний генсек румунської компартії разом з дружиною Оленою були поставлені до стінки. Що ж відбувалося протягом тих 10 грудневих днів? Ті, хто не побоявся водометів люди, вже в 2-х містах, зібралися знову – вже з вимогами відставки Чаушеску. У відповідь – вогонь, танки і бронетранспортери вбили майже 5 тисяч осіб.

Великий вождь і Геній Карпат

Давайте трохи перервемося і розповімо, що це був за такий “Великий Вождь”, “геній Карпат” і “Повноводний Дунай розуму”. Підкреслюю, це не збочення автора цих рядків: так велів себе величати створивший культ своєї особистості Чаушеску. Він правив Румунією 24 роки, з 1965-го по 1989-й. Його політика з усіх країн т.зв. соцтабору найменше залежала від СРСР. Це тому що економіка спочатку трималася на експорті агропродукції та нафти. І Чаушеску, наприклад, засудив введення військ Варшавського договору в Чехословаччину в 1968 році, послав свою команду на Олімпіаду-84 в Лос-Анджелес (СРСР наказав мстити за ігнор московської олімпіади, і з усього т.зв. соцтабору в США були ще тільки Китай і Югославія). Чаушеску першим із “східного блоку” визнав ФРН, нормально контактував з Ізраїлем, співпрацював з МВФ, брав кредити на Заході. А Румунія була при цьому… найбіднішою країною в соцтаборі. Він все гріб під себе. Всі ключові посади у владі займали його родичі. Другою людиною в країні була його дружина Олена, яку пропаганда називала “матір’ю всіх румунів”. Та вже, мати…

Мати всіх румунів

“Людський ембріон – “суспільна власність”, небажання народжувати – “дезертирство”, аборт можна робити тільки після 45 років або за наявності 4 дітей, контрацепцію – заборонити. Це план Олени та Ніколае Чаушеску щодо підвищення народжуваності на шляху до світлого майбутнього. Результатом реалізації цього плану стали не менше 9000 жіночих смертей від підпільних абортів і сто тисяч сиріт. Будь-які порушення, будь-яке інакомислення в корені знищувалося таємною поліцією, яка прослуховувала телефони та квартири, заарештовувала і катувала неугодних. Люди були залякані, і на цьому тлі диктатору було нескладно розраховуватися з 13 мільярдів доларів кредитів, які він нахапав. Жорстка економія в країні, карткова система на хліб, бензин і молоко. Воду, опалення та електрику давали в день на кілька годин: Румунію сатрап перетворив на величезний концтабір…

“Геть!”

Так от, коли в Тімішоарі почалися протести, 21 грудня Чаушеску на площу перед будівлею ЦК зігнав 100-тисячний мітинг, який за його задумом мав продемонструвати всенародну підтримку режиму. Але під час його виступу з балкона натовп почав скандувати “Геть!” і підривати петарди. Чаушеску встиг прокричати, що з 1 січня підніме зарплати і пенсії і втік з балкона. Але мітинг на площі до вечора переріс в антиурядові протести, демонстранти зайняли телецентр і оголосили, що диктатор повалений. Протести пішли по всій Румунії. Подружжя Чаушеску вилетіло з Бухареста на вертольоті, потім пересіли на машину, в містечку Торговіште попросилися переночувати в якусь хату. Господарі пустили їх і… “здали” повстанцям. Там і відбулися трибунал і розстріл.

Як завжди, навколо загибелі диктаторів – загадки. За однією з версій західних криміналістів, які вивчили в Інтернеті відео страти цієї “несвятої” родини, на тілі Ніколае Чаушеску були сліди тортур. Можливо, потрібно було дізнатися номери рахунків у швейцарських банках, де зберігалися його запаси “на чорний день” – $400 мільйонів. Господи, ну й “злидні”: зараз багато наших ЗМІ, ґрунтуючись на публікацію в турецькій “Türkiye Gazetesi”, повідомляють, що Башар Асад встиг перевести в російські банки $135 мільярдів. Але слід розуміти, що тоді, на початку 1990-х, долар був “важчим”. Що показово, очолюваний трибунал над Чаушеску генерал-майор Джорджіца Попа 1 березня 1990 року “раптом” покінчив життя самогубством…

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Валерій БОЯНЖУ, Херсон – Одеса