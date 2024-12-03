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Як відключають світло в Одесі – що змінилося сьогодні та графіки на 4 грудня

Як відключають світло в Одесі – що змінилося сьогодні та графіки на 4 грудня

Сьогодні ввечері, 3 грудня 2024 року, від НЕК «Укренерго» надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень світла. Крім того, стало відомо, як відключатимуть світло завтра, у середу, 4 грудня.

Як повідомляють у компанії ДТЕК «Одеські електромережі», збільшено кількість черг відключення світла, а відключення продовжено до 24:00.

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Як будуть відключати світло завтра, 4 грудня

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у середу, 4 грудня 2024 року, в Україні і, зокрема, в Одесі та в Одеській області продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, введені через масовані обстріли росіян, коли низка енергооб’єктів були серйозно пошкоджені.

Час застосування та обсяг обмежень 4 грудня будуть такими:

Для побутових споживачів

  • 06:00-07:00 – одна черга відключень;
  • 07:00-20:00 – дві черги відключень;
  • 20:00-22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

  • 06:00-22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватись.

Інформації від ДТЕК щодо графіків відключень на завтрашній день поки що не надходило.

Стаття з теми: Одеса без світла: справедливі графіки і хто за них відповідає.

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