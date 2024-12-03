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Как отключают свет в Одессе – что изменилось сегодня и графики на 4 декабря

Как отключают свет в Одессе – что изменилось сегодня и графики на 4 декабря

Сегодня вечером, 3 декабря 2024 года, от НЭК «Укрэнерго» поступили новые команды, согласно которым графики отключений света обновляются. Кроме того, стало известно, как будут отключать свет завтра, в среду, 4 декабря.

Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», увеличено количество очередей отключения света, а отключения продлены до 24:00.

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Как будут отключать свет завтра, 4 декабря

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 4 декабря 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и в Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные из-за массированных обстрелов россиян, когда ряд энергообъектов были серьезно повреждены.

Время применения и объем ограничений 4 декабря будут такими:

Для бытовых потребителей

  • 06:00-07:00 – одна очередь отключений;
  • 07:00-20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00-22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса

  • 06:00-22:00 – применение графиков ограничения мощности.

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Информация от ДТЭК о графиках отключений на завтрашний день пока не поступала.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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