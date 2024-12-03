Как отключают свет в Одессе – что изменилось сегодня и графики на 4 декабря

Сегодня вечером, 3 декабря 2024 года, от НЭК «Укрэнерго» поступили новые команды, согласно которым графики отключений света обновляются. Кроме того, стало известно, как будут отключать свет завтра, в среду, 4 декабря.
Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», увеличено количество очередей отключения света, а отключения продлены до 24:00.
Читайте также: В Одесской области есть подстанции, на 100% защищенные от ракет
Как будут отключать свет завтра, 4 декабря
По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в среду, 4 декабря 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и в Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные из-за массированных обстрелов россиян, когда ряд энергообъектов были серьезно повреждены.
Время применения и объем ограничений 4 декабря будут такими:
Для бытовых потребителей
- 06:00-07:00 – одна очередь отключений;
- 07:00-20:00 – две очереди отключений;
- 20:00-22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса
- 06:00-22:00 – применение графиков ограничения мощности.
При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Информация от ДТЭК о графиках отключений на завтрашний день пока не поступала.
Статья по теме: Одесса без света: справедливы ли графики и кто за них отвечает.