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Як відключатимуть світло в Одесі у п’ятницю, 13-го: нові графіки

Як відключатимуть світло в Одесі у п’ятницю, 13-го: нові графіки

У п’ятницю, 13 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, введені після складної ситуації в енергосистемі країни після російських обстрілів.

За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень завтра будуть такими:

Для побутових споживачів:

  • 06:00 – 08:00 – одна черга відключень;
  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Протягом доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.

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А за інформацією ДТЕК, відключатимуть світло в Одесі та Одеській області завтра будуть за такими графіками:

  • 1 група: з 12:00 до 16:00;
  • 2 група: з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00;
  • 3 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00;
  • 4 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 5 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00;
  • 6 група: з 10:00 до 14:00.

Дізнатися про свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.

Як повідомляло раніше «Одеське життя», з грудня 2024 року відключення світла в Україні стануть справедливішими. Більше подробиць – у нашому відео:

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