Як відключатимуть світло в Одесі у п’ятницю, 13-го: нові графіки

У п’ятницю, 13 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області, як і по всій Україні, продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, введені після складної ситуації в енергосистемі країни після російських обстрілів.
За даними НЕК «Укренерго», час застосування та обсяг обмежень завтра будуть такими:
Для побутових споживачів:
- 06:00 – 08:00 – одна черга відключень;
- 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
- 19:00 – 21:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу:
- 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
Протягом доби час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися.
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А за інформацією ДТЕК, відключатимуть світло в Одесі та Одеській області завтра будуть за такими графіками:
- 1 група: з 12:00 до 16:00;
- 2 група: з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 17:00;
- 3 група: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00;
- 4 група: з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
- 5 група: з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00;
- 6 група: з 10:00 до 14:00.
Дізнатися про свою групу можна на сайті ДТЕК «Одеські електромережі», заповнивши відповідну форму.
Як повідомляло раніше «Одеське життя», з грудня 2024 року відключення світла в Україні стануть справедливішими. Більше подробиць – у нашому відео: