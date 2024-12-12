Как будут отключать свет в Одессе в пятницу, 13-го: новые графики

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений завтра будут такими:

Для бытовых потребителей:

06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

В течение суток время применения и объем ограничений могут измениться.

А по информации ДТЭК, отключать свет в Одессе и Одесской области завтра будут по таким графикам:

1 группа: с 12:00 до 16:00;

2 группа: с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00;

3 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00;

4 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;

5 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00;

6 группа: с 10:00 до 14:00.

Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», заполнив соответствующую форму.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», с декабря 2024 года отключения света в Украине станут более справедливыми. Больше подробностей – в нашем видео: