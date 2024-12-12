Как будут отключать свет в Одессе в пятницу, 13-го: новые графики

Завтра, в пятницу, 13 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области, как и по всей Украине, продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные после сложной ситуации в энергосистеме страны после российских обстрелов.
По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений завтра будут такими:
Для бытовых потребителей:
- 06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 06:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
В течение суток время применения и объем ограничений могут измениться.
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А по информации ДТЭК, отключать свет в Одессе и Одесской области завтра будут по таким графикам:
- 1 группа: с 12:00 до 16:00;
- 2 группа: с 06:00 до 08:00 и с 13:00 до 17:00;
- 3 группа: с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00;
- 4 группа: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;
- 5 группа: с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00;
- 6 группа: с 10:00 до 14:00.
Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети», заполнив соответствующую форму.
Как сообщала ранее «Одесская жизнь», с декабря 2024 года отключения света в Украине станут более справедливыми. Больше подробностей – в нашем видео: