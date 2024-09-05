Як відключатимуть світло в Одесі 6 вересня

Як повідомляють енергетики, протягом доби 6 вересня прогнозується застосування однієї черги відключень.

Водночас, в «Укренерго» нагадали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

«Завтра планується відключення по одній групі у темно-сірій зоні протягом дня, якщо не надійдуть додаткові розпорядження від Укренерго», – додали в компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Нагадаємо, 1 черга відключень передбачає 4 години без світла на добу. Тобто світло відключатимуть лише у «темно-сірій» зоні графіків і, не виключено, що лише один раз на день і менш ніж на 3 години.

Ще більше про черги відключень – у нашому матеріалі. «Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють»

Нагадаємо, ввечері 5 вересня в Одесі плануються відключення по одній групі в темно-сірій зоні графіків.

Раніше повідомлялося, що відключень світла з 4 вересня побільшає через аварію на Південноукраїнській АЕС, один із блоків якої найближчим часом виведуть у ремонт.