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Як відключатимуть світло в Одесі 6 вересня

Як відключатимуть світло в Одесі 6 вересня

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у п’ятницю, 6 вересня 2024 року, у всіх регіонах України, зокрема в Одеській області, продовжуватимуть діяти стабілізаційні відключення світла. Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як повідомляють енергетики, протягом доби 6 вересня прогнозується застосування однієї черги відключень.

Водночас, в «Укренерго» нагадали, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

«Завтра планується відключення по одній групі у темно-сірій зоні протягом дня, якщо не надійдуть додаткові розпорядження від Укренерго», – додали в компанії ДТЕК «Одеські електромережі».

Нагадаємо, 1 черга відключень передбачає 4 години без світла на добу. Тобто світло відключатимуть лише у «темно-сірій» зоні графіків і, не виключено, що лише один раз на день і менш ніж на 3 години.

Ще більше про черги відключень – у нашому матеріалі. «Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють»

Нагадаємо, ввечері 5 вересня в Одесі плануються відключення по одній групі в темно-сірій зоні графіків.

Раніше повідомлялося, що відключень світла з 4 вересня побільшає через аварію на Південноукраїнській АЕС, один із блоків якої найближчим часом виведуть у ремонт.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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