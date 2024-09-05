Как будут отключать свет в Одессе 6 сентября

Как сообщают энергетики, в течение суток 6 сентября прогнозируется применение 1 очереди отключений.

В то же время в «Укрэнерго» напомнили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

«Завтра планируется отключение по одной группе в темно-серой зоне в течение дня, если не поступят дополнительные распоряжения от Укрэнерго», – добавили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Напомним, 1 очередь отключений предусматривает 4 часа без света в сутки. То есть свет будут отключать только в «темно-серой» зоне графиков и, не исключено, что только один раз в день и менее чем на 3 часа.

Еще больше об очередях отключений – в нашем материале «Что такое «очереди отключений света» и как они работают»

Напомним, вечером 5 сентября в Одессе планируются отключения по одной группе в «темно-серой» зоне графиков.

Ранее сообщалось, что отключений света с 4 сентября станет больше из-за аварии на Южноукраинской АЭС, один из блоков которой в ближайшее время выведут в ремонт.