Новости Одессы и Одесской области

Как будут отключать свет в Одессе 6 сентября

Как будут отключать свет в Одессе 6 сентября

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 6 сентября 2024 года, во всех регионах Украины, в том числе в Одесской области, продолжат действовать стабилизационные отключения света. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Как сообщают энергетики, в течение суток 6 сентября прогнозируется применение 1 очереди отключений.

В то же время в «Укрэнерго» напомнили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

«Завтра планируется отключение по одной группе в темно-серой зоне в течение дня, если не поступят дополнительные распоряжения от Укрэнерго», – добавили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Напомним, 1 очередь отключений предусматривает 4 часа без света в сутки. То есть свет будут отключать только в «темно-серой» зоне графиков и, не исключено, что только один раз в день и менее чем на 3 часа.

Еще больше об очередях отключений – в нашем материале «Что такое «очереди отключений света» и как они работают»

Напомним, вечером 5 сентября в Одессе планируются отключения по одной группе в «темно-серой» зоне графиков.

Ранее сообщалось, что отключений света с 4 сентября станет больше из-за аварии на Южноукраинской АЭС, один из блоков которой в ближайшее время выведут в ремонт.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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