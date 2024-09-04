Відключень світла з 4 вересня побільшає і це надовго

Про це у facebook повідомив керівник центру досліджень Енергетики Олександр Харченко.

«З двох незалежних джерел: знову аварія на Південноукраїнській АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні – тому що енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Найімовірніше, наступного тижня піде в ремонт», – повідомив експерт.

Інформацію про проблеми на Південноукраїнській АЕС підтвердив депутат Верховної ради Ярослав Железняк:

«У нас знову проблеми на Південноукраїнській АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні – тому що енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Найімовірніше, наступного тижня піде в ремонт», – повідомив нардеп.

За словами Олександра Харченка, пошкоджені обстрілами високовольтні мережі в Україні відновлюються і «за кілька днів будуть у порядку (наскільки це можливо)».

«Але «сюрпризи від Енергоатому» передбачити поки що не вдається. Тому до питання міністру енергетики щодо захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки будуть вилітати взимку нам усім буде несолодко…», – зазначив він.

Якою може бути ситуація зі світлом узимку

Після того, як через інтенсивні ракетні обстріли та атаки російських «шахедів» на енергетичні об’єкти до України повернулися графіки відключень, багатьох українців почало непокоїти питання, якою може бути ситуація зі світлом взимку.

На жаль, прогнози експертів не можна назвати особливо оптимістичними: за сильних морозів вимкнення світла можуть тривати по 10-14 годин на добу. У найгіршому випадку – до 2 діб. Такий прогноз зробив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі «Еспресо».

«Якщо погода падає до -10…-15, то давайте будемо відвертими – протяжність відключень може бути 12-14 годин на добу. Не поспіль, а шматками за графіком», – вважає експерт. Якщо зима буде теплою, то «може бути м’який сценарій» – із 4 годинами відключень на добу.

Він підкреслив, що в ситуації, коли нас атакуватимуть росіяни, все може бути набагато сумніше.

«Ми тримаємося виключно на атомних електростанціях», – сказав він, зазначивши, що в нас немає запасу енергетики, на відміну від 2022-2023 років. Найскладнішою ситуацією буде на лівобережжі та на півдні.

Також Харченко описав найгірший із можливих сценаріїв, який він назвав «дуже болючим»:

«Якщо наноситимуться удари, як це зараз обговорюють на російському телебаченні, по вивідних пристроях атомних станцій, де в нас, на жаль, немає захисту – Міністерство енергетики та Енергоатом не подбали про це, то нам буде дуже боляче. І за певних умов електрики може не бути 1-2 доби».