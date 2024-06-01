Уряд підвищив тарифи на електроенергію: скільки будемо платити з 1 червня

Нові тарифи на електроенергію

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт замість 2,64 грн/кВт.

Наприклад, якщо домогосподарство споживає електроенергії в обсязі 170 кВт*год на місяць, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Рішення про зростання цін на світло ухвалив Кабмін на своєму засіданні 31 травня. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

Відбулися зміни і для для індивідуальних та колективних побутових споживачів в будинках яких електричне опалення.

Для них ввели наступні ліміти споживання на ціни на електрику:

до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт;

понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт.

Для споживачів, в яких встановлений двозонний лічильник, «нічний тариф» на електроенергію буде 2,16 грн за кВт/год.

Субсидії

Тих українців, в кого за нових тарифів буде не вистачати коштів на оплату електрики, держава береться підтримати субсидіями.

«Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Субсидія призначається, якщо Витрати комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Раніше ми розповідали, як правильно подати документи та не отримати відмову при призначенні.

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Чому підвищили тарифи на електроенергію

В повідомленні Міністерства енергетики говориться, що зростання ціни на світло – вимушений крок, без якого українці взимку могли взагалі залишитися без електрики.

«Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, не втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», – сказав Герман Галущенко.

За його словами, якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Міністр наголосив, що ринкова вартість електроенергії зараз майже 7,5 грн/кВт*год, але в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію до цього рівня.

Правда і залишити попередню ціну в 2,64 грн/кВт*год, що складає третину ринкової, виявилося неможливим.