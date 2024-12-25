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Як відключатимуть світло в Одесі 26 грудня – нові графіки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Як відключатимуть світло в Одесі 26 грудня – нові графіки (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Завтра, у четвер, 26 грудня 2024 року, в Україні продовжать діяти стабілізаційні відключення світла. Після кількох днів «затишшя» їх відновили після чергової масованої атаки на енергооб’єкти країни сьогодні вранці, 25 грудня.

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За інформацією компанії-регулятора «Укренерго», завтра час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

Для побутових споживачів:

  • 08:00 – 17:00 – півтори черги відключень;
  • 17:00 – 21:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Водночас, у НЕК «Укренерго» нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

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Більш детальні графіки від компанії ДТЕК наразі не оприлюднені. При появі «Одеське життя» їх обов’язково опублікує. Слідкуйте за нашими оновленнями!

Нагадаємо, після сьогоднішньої масованої атаки росіян енергетики протягом дня кілька разів змінювали графіки відключень світла в Одесі та області.

Як повідомлялося раніше, з 16 грудня в Україні почали діяти нові, уніфіковані графіки стабілізаційних відключень світла. Передбачається, що ці графіки будуть більш прозорими та справедливими для споживачів. Більше подробиць – у відео «Одеського життя»:

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