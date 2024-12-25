Как будут отключать свет в Одессе 26 декабря – новые графики (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Завтра, в четверг, 26 декабря 2024 года, в Украине продолжат действовать стабилизационные отключения света. После нескольких дней «затишья» их возобновили после очередной массированной атаки на энергообъекты страны сегодня утром, 25 декабря.
По информации компании-регулятора «Укрэнерго», завтра время применения и объем ограничений будут следующими:
Для бытовых потребителей:
- 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;
- 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.
В то же время в НЭК «Укрэнерго» напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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Более детальные графики от компании ДТЭК в настоящее время пока не обнародованы. При их появлении «Одесская жизнь» их обязательно опубликует. Следите за нашими обновлениями!
Напомним, после сегодняшней массированной атаки россиян энергетики в течение дня несколько раз меняли графики отключений света в Одессе и области.
Как сообщалось ранее, с 16 декабря в Украине начали действовать новые, унифицированные, графики стабилизационных отключений света. Предполагается, что эти графики будут более прозрачными и справедливыми для потребителей. Больше подробностей – в видео «Одесской жизни»: