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Как будут отключать свет в Одессе 26 декабря – новые графики (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Как будут отключать свет в Одессе 26 декабря – новые графики (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Завтра, в четверг, 26 декабря 2024 года, в Украине продолжат действовать стабилизационные отключения света. После нескольких дней «затишья» их возобновили после очередной массированной атаки на энергообъекты страны сегодня утром, 25 декабря.

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По информации компании-регулятора «Укрэнерго», завтра время применения и объем ограничений будут следующими:

Для бытовых потребителей:

  • 08:00 – 17:00 – полторы очереди отключений;
  • 17:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности.

В то же время в НЭК «Укрэнерго» напоминают: время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

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Более детальные графики от компании ДТЭК в настоящее время пока не обнародованы. При их появлении «Одесская жизнь» их обязательно опубликует. Следите за нашими обновлениями!

Напомним, после сегодняшней массированной атаки россиян энергетики в течение дня несколько раз меняли графики отключений света в Одессе и области.

Как сообщалось ранее, с 16 декабря в Украине начали действовать новые, унифицированные, графики стабилизационных отключений света. Предполагается, что эти графики будут более прозрачными и справедливыми для потребителей. Больше подробностей – в видео «Одесской жизни»:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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