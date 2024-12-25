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Графіки відключень світла в Одесі та області 25 грудня

Графіки відключень світла в Одесі та області 25 грудня

Компанія ДТЕК “Одеські електромережі” опублікувала графік відключення електроенергії на 25 грудня 2024 року.

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Майже тиждень одесити жили без відключень електроенергії. Але різдвяний ранок 25 грудня розпочався з чергового масованого обстрілу українських міст та об’єктів енергетики.

У країні застосували екстрені відключення світла. Це необхідно, щоб уникнути аварій у разі пошкодження об’єктів енергетичної інфрструктури.

Потім компанія ДТЕК “Одеські електромережі” повідомила про запровадження у регіоні стабілізаційних відключень світла та опублікувала їхній графік на 25 грудня.

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світло буде відсутнє до 10:00.
Черги 3.1, 3.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.
Черги 4.1, 4.2: світло буде відсутнє до 10:00.
Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: світло буде відсутнє з 10:00 до 13:00.

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