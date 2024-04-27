Над Одесою збили дрон на парашуті (відео)

Про це повідомляє Телеграм-канал «Думська».

Командування Повітряних сил поки що ніяк не коментує цей бій, але фахівці зазначають, що українські захисники творчо застосовують досвід минулого.

«Українці, як і раніше, демонструють здатність до нестандартного мислення та рішень. Досить організацію мобільних груп для ліквідації «шахідів». Сьогоднішнє збиття ворожого «Орлана» – ще один приклад. Через нестачу засобів ППО малого радіусу дії ми змушені застосовувати тактику та засоби поразки, що використовувалися за часів Першої світової війни»,

– зазначив ветеран українських сил ППО.

Спортивно-тренувальний літак Як-52М двомісний, кабіна тандемна (пасажир/інструктор сидить за пілотом/курсантом). Зважаючи на все, по «Орлану» стріляв пасажир – зі звичайної стрілецької зброї. Щоб досягти успішного ураження мети, льотчик повинен мати чималий досвід – треба вивести крилату машину на стійкий курс і максимально зблизитися з БпЛА. Само собою, стрілець має відповідати.

Мабуть, сьогодні над Одесою працювала саме така досвідчена та вміла пара.

Всього очевидці повідомляють про три збитих ворожих безпілотника. Але офіційних коментарів наразі немає.

Як повідомлялося, сьогодні вночі ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку на об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони знищили 21 ракету.