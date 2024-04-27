Новини Одеси та Одеської області

Над Одесою збили дрон на парашуті (відео)

Над Одесою збили дрон на парашуті (відео)

Сьогодні, у суботу, 27 квітня, над Одесою можна було побачити кадри, які можна порівняти з повітряними боями Першої світової. Вперше гвинтовий Як-52 знищив розвіддрон «Орлан-10», який спустився на парашуті.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Думська».

Командування Повітряних сил поки що ніяк не коментує цей бій, але фахівці зазначають, що українські захисники творчо застосовують досвід минулого.

«Українці, як і раніше, демонструють здатність до нестандартного мислення та рішень. Досить організацію мобільних груп для ліквідації «шахідів». Сьогоднішнє збиття ворожого «Орлана» – ще один приклад. Через нестачу засобів ППО малого радіусу дії ми змушені застосовувати тактику та засоби поразки, що використовувалися за часів Першої світової війни»,

– зазначив ветеран українських сил ППО.

Спортивно-тренувальний літак Як-52М двомісний, кабіна тандемна (пасажир/інструктор сидить за пілотом/курсантом). Зважаючи на все, по «Орлану» стріляв пасажир – зі звичайної стрілецької зброї. Щоб досягти успішного ураження мети, льотчик повинен мати чималий досвід – треба вивести крилату машину на стійкий курс і максимально зблизитися з БпЛА. Само собою, стрілець має відповідати.

Мабуть, сьогодні над Одесою працювала саме така досвідчена та вміла пара.

Всього очевидці повідомляють про три збитих ворожих безпілотника. Але офіційних коментарів наразі немає.

Як повідомлялося, сьогодні вночі ворог здійснив чергову масовану ракетну атаку на об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури. Сили протиповітряної оборони знищили 21 ракету.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk