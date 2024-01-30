У шести школах Одеської області побудують нові укриття: хто фінансує проєкт

Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації Олександр Лончак.

Перелік шкіл, які потребують облаштування сучасної захисної споруди, сформували в Одеській ОДА. Це школи з кількістю учнів від 350 до 800.

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До списку шкіл, де облаштують укриття, потрапило шість шкіл:

Кремидівська ЗЗСО,

Шабівська ЗЗСО,

Лиманська ЗЗСО №1 Роздільнянського району,

Крижанівський ліцей,

Подільський ліцей №3,

Одеська гімназія №61.

Впроваджувати проєкт буде литовське державне агентство CPVA, яке вже відбудувало не один навчальний заклад.

За словами Олександра Лончака, нові бомбосховища матимуть подвійне призначення – вони не тільки захищатимуть від небезпеки, а й облаштують як простори, де діти зможуть продовжувати заняття під час тривог і проводити різні позакласні заходи.

В облдержадміністрації повідомили, що через відсутність умов безпеки під час війни на Одещині станом на грудень 2023 року 60 шкіл перебувало на дистанційному навчанні. А станом на кінець січня 2024 року таких навчальних закладів стало менше – 51.

“Тобто, вчителі використовують усі наявні можливості, щоб вирішити це питання відповідно до своїх обов’язків і на вимогу батьківської громадськості. Проте залишаються заклади, де потрібно залучати додаткові фінансові ресурси через архітектурні та інші проблемні питання, які потребують чималих капіталовкладень. Тому ми ведемо посилену співпрацю з міжнародними донорами, зокрема й через Міністерство освіти і науки України”, – розповів Олександр Лончак.

Раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що школярі Одеси та області проведуть у цьому навчальному році за партами на місяць довше.