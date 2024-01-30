У шести школах Одеської області побудують нові укриття: хто фінансує проєкт

Одеська область стала однією з шести областей, куди Європейська Комісія спрямує 15 мільйонів євро на будівництво шкільних бомбосховищ. Відповідальність за реалізацію проєкту взяв на себе уряд Литви, який виділяє ще 500 тисяч євро.
Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації Олександр Лончак.
Перелік шкіл, які потребують облаштування сучасної захисної споруди, сформували в Одеській ОДА. Це школи з кількістю учнів від 350 до 800.
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До списку шкіл, де облаштують укриття, потрапило шість шкіл:
- Кремидівська ЗЗСО,
- Шабівська ЗЗСО,
- Лиманська ЗЗСО №1 Роздільнянського району,
- Крижанівський ліцей,
- Подільський ліцей №3,
- Одеська гімназія №61.
Впроваджувати проєкт буде литовське державне агентство CPVA, яке вже відбудувало не один навчальний заклад.
За словами Олександра Лончака, нові бомбосховища матимуть подвійне призначення – вони не тільки захищатимуть від небезпеки, а й облаштують як простори, де діти зможуть продовжувати заняття під час тривог і проводити різні позакласні заходи.
В облдержадміністрації повідомили, що через відсутність умов безпеки під час війни на Одещині станом на грудень 2023 року 60 шкіл перебувало на дистанційному навчанні. А станом на кінець січня 2024 року таких навчальних закладів стало менше – 51.
“Тобто, вчителі використовують усі наявні можливості, щоб вирішити це питання відповідно до своїх обов’язків і на вимогу батьківської громадськості. Проте залишаються заклади, де потрібно залучати додаткові фінансові ресурси через архітектурні та інші проблемні питання, які потребують чималих капіталовкладень. Тому ми ведемо посилену співпрацю з міжнародними донорами, зокрема й через Міністерство освіти і науки України”, – розповів Олександр Лончак.
Раніше “Одесская жизнь” повідомляла, що школярі Одеси та області проведуть у цьому навчальному році за партами на місяць довше.