Яка нова посада з’явиться в українських школах?

Поліцейські вже розпочали навчання. Фахівців відбирають за конкурсом – вони проходять ретельну перевірку та медогляд.

Так, у Київській області цей проект вже реалізували у 9 школах, повідомила заступник голови обласної військової адміністрації Жанна Осипенко.

Передбачається, що правоохоронці охоронятимуть школи протягом дня, а також затримуватимуть порушників, перевірятимуть сторонніх та вестимуть профілактичні бесіди з дітьми.

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А самі поліцейські зазначають, що їхня присутність у школі дуже цікава дітям.

«Діти зараз дуже зацікавлені, що стоїть поліцейський. Приходять і ставлять багато запитань: чому ви тут стоїте і чи маєте ви з собою зброю»,

– розповів правоохоронець із 13-річним стажем роботи Сергій Гутніченко, який уперше заступив на чергування у незвичному для нього місці.

Для реалізації проекту обирали насамперед опорні та великі навчальні заклади, які мають укриття та навчаються очно чи змішано.

Через кілька років працевлаштувати офіцерів безпеки планують у всіх українських школах, де навчаються понад 100 учнів.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що реалізацію масштабного проекту «Офіцер безпеки у закладах загальної середньої освіти» розпочато і у школах Одеської області. Мета проекту – забезпечити безпеку школярів.

Джерело: ТСН