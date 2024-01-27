Новини Одеси та Одеської області

Яка нова посада з’явиться в українських школах?

Яка нова посада з’явиться в українських школах?

У школах України запроваджують нову посаду – офіцери освітньої безпеки. Крім того, у кожному закладі встановлять металошукачі та рамки. Зокрема, йдеться про навчальні заклади, що межують із лінією фронту, а також із країною-агресором росією та Білоруссю.

Поліцейські вже розпочали навчання. Фахівців відбирають за конкурсом – вони проходять ретельну перевірку та медогляд.

Так, у Київській області цей проект вже реалізували у 9 школах, повідомила заступник голови обласної військової адміністрації Жанна Осипенко.

Передбачається, що правоохоронці охоронятимуть школи протягом дня, а також затримуватимуть порушників, перевірятимуть сторонніх та вестимуть профілактичні бесіди з дітьми.

Читайте також: Молоді одеські вчителі та вихователі отримуватимуть щомісячну премію

А самі поліцейські зазначають, що їхня присутність у школі дуже цікава дітям.

«Діти зараз дуже зацікавлені, що стоїть поліцейський. Приходять і ставлять багато запитань: чому ви тут стоїте і чи маєте ви з собою зброю»,

– розповів правоохоронець із 13-річним стажем роботи Сергій Гутніченко, який уперше заступив на чергування у незвичному для нього місці.

Для реалізації проекту обирали насамперед опорні та великі навчальні заклади, які мають укриття та навчаються очно чи змішано.

Через кілька років працевлаштувати офіцерів безпеки планують у всіх українських школах, де навчаються понад 100 учнів.

Раніше «Одеське життя» розповідало, що реалізацію масштабного проекту «Офіцер безпеки у закладах загальної середньої освіти» розпочато і у школах Одеської області. Мета проекту – забезпечити безпеку школярів.

Джерело: ТСН

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати