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Як одеські поліцейські ворожий “шахед” приземлили (відео)

Як одеські поліцейські ворожий “шахед” приземлили (відео)

Під час нічної дронової атаки Одеси поліцейські збили ворожий безпілотник типу “Shahed” із великокаліберного кулемета.

Про це розповіли у прес-службі управління Нацполіції в Одеській області.

У ніч на 5 березня 2024 року мобільно-вогнева група у складі поліцейських виконувала бойове завдання зі збиття «шахедів», що заходили на територію Одеси під час масованої атаки по регіону. Один із дронів увійшов до зони відповідальності правоохоронців, і вони його успішно знищили.

“Завдяки прицільній стрільбі по безпілотнику поліцейські “приземлили” Shahed”, – повідомили правоохоронці.

При цьому в поліції зазначили, що такі бойові завдання правоохоронці виконують порівняно недавно. І це один із перших і відразу вдалий вихід на збиття безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на середу, 6 березня, рашисти влаштували одеситам чергову неспокійну ніч, атакувавши місто та Одеську область кількома групами дронів-камікадзе.

За даними Оперативного командування «Південь», цієї ночі Сили оборони знищили в небі над Одеською областю 18 «шахедів» та ще два – на Херсонщині.

А вже вранці 6 березня Одесу знову струсили потужні вибухи – цього разу російські терористи завдали по Одесі удару балістичною ракетою.

Ракета вибухнула в центрі Одеси, коли там були делегації України з президентом Зеленським та Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

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