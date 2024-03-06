Як одеські поліцейські ворожий “шахед” приземлили (відео)

Про це розповіли у прес-службі управління Нацполіції в Одеській області.

У ніч на 5 березня 2024 року мобільно-вогнева група у складі поліцейських виконувала бойове завдання зі збиття «шахедів», що заходили на територію Одеси під час масованої атаки по регіону. Один із дронів увійшов до зони відповідальності правоохоронців, і вони його успішно знищили.

“Завдяки прицільній стрільбі по безпілотнику поліцейські “приземлили” Shahed”, – повідомили правоохоронці.

При цьому в поліції зазначили, що такі бойові завдання правоохоронці виконують порівняно недавно. І це один із перших і відразу вдалий вихід на збиття безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на середу, 6 березня, рашисти влаштували одеситам чергову неспокійну ніч, атакувавши місто та Одеську область кількома групами дронів-камікадзе.

За даними Оперативного командування «Південь», цієї ночі Сили оборони знищили в небі над Одеською областю 18 «шахедів» та ще два – на Херсонщині.

А вже вранці 6 березня Одесу знову струсили потужні вибухи – цього разу російські терористи завдали по Одесі удару балістичною ракетою.

Ракета вибухнула в центрі Одеси, коли там були делегації України з президентом Зеленським та Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Внаслідок удару є загиблі та поранені.