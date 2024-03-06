Новини Одеси та Одеської області

Росія продовжує терор одеситів: у місті лунають вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Росія продовжує терор одеситів: у місті лунають вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ворог продовжує атакувати Одесу й область із повітря. Удень, 6 березня, у місті пролунали вибухи. Попередньо, є приліт.

Повітряна тривога в Одесі пролунала о 10:41. Незабаром пролунали два потужні вибухи.

Українські моніторингові канали пишуть, що удар по Одесі завдано балістичною ракетою “Іскандер”.

Телеграм-канал “Николаевский Ванек” уточнює, що пуск був із Джанкойського району.

За характеристиками це був Іскандер-М або північнокорейський клон цієї ракети.

На місці прильоту видніється дим. Інформація про наслідки уточнюється.

У ніч на 6 березня ворог в черговий раз атакував Одеську область дронами-камікадзе, їхньою метою були, зокрема, промислові об’єкти прибережної зони. Уламками збитих дронів пошкоджено житлові будинки та газопровід, але цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.

ОНОВЛЕНО об 11:27

Об 11:21 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння для південних областей.

ОНОВЛЕНО о 12:18

Ракетна атака на Одесу може бути пов’язана з ймовірним візитом президента Володимира Зеленського.

Як повідомляють грецькі ЗМІ, сьогодні до Одеси прибув прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Повідомляють, що в нього заплановано зустріч із президентом Зеленським. Також в одеських пабліках з’явилося відео, попередньо, з кортежем Зеленського в місті.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
[mistape]
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk