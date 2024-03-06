Росія продовжує терор одеситів: у місті лунають вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Повітряна тривога в Одесі пролунала о 10:41. Незабаром пролунали два потужні вибухи.

Українські моніторингові канали пишуть, що удар по Одесі завдано балістичною ракетою “Іскандер”.

Телеграм-канал “Николаевский Ванек” уточнює, що пуск був із Джанкойського району.

За характеристиками це був Іскандер-М або північнокорейський клон цієї ракети.

На місці прильоту видніється дим. Інформація про наслідки уточнюється.

У ніч на 6 березня ворог в черговий раз атакував Одеську область дронами-камікадзе, їхньою метою були, зокрема, промислові об’єкти прибережної зони. Уламками збитих дронів пошкоджено житлові будинки та газопровід, але цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.

ОНОВЛЕНО об 11:27

Об 11:21 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння для південних областей.

ОНОВЛЕНО о 12:18

Ракетна атака на Одесу може бути пов’язана з ймовірним візитом президента Володимира Зеленського.

Як повідомляють грецькі ЗМІ, сьогодні до Одеси прибув прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Повідомляють, що в нього заплановано зустріч із президентом Зеленським. Також в одеських пабліках з’явилося відео, попередньо, з кортежем Зеленського в місті.