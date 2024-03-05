Одесу знову атакують дрони: у місті спалахи та вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Пізно ввечері, 5 березня, в Одесі знову пролунали сигнали повітряної тривоги. Спочатку з’явилися повідомлення про безпілотників в області: Вилковому та Березівці (це південь та північ регіону).

Потім радіус атаки став звужуватися і дрони зайшли на місто з південної (Аркадія, Таїрова) та північної (Фонтанка, селище Котовського) сторін. Їх зустріли вогнем із зенітних гармат, кулеметів та пусками ракет ППО захисники одеського неба.

Знайти найближче укриття можна на інтерактивній карті “Бомбосховища/Укриття”.

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Вже на початку атаки будинки одеситів струсонули потужні вибухи. За попередньою інформацією, так над морем були збиті за допомогою ракет перші “Шахеди”.

У місті ще деякий час чулася стрілянина та розриви снарядів, але о пів на дванадцяту все стихло. Але атака, судячи зі всього, не припинилася, моніторингові канали повідомляють про чергову групу безпілотників над морем.

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ОНОВЛЕНО о 23:45

Ворог не забарився. Через 15 хвилин, близько 23:45, нова хвиля дронів досягла меж міста. ППО відновила роботу.

ОНОВЛЕНО о 0:30

Попередньо, Одеса та райони регіону атаку дронів відбили. Решта “Шехедів” змінила курс на інші області України. Офіційної інформації про прильоти, постраждалих та руйнування поки не надходило. Але низка місцевих телеграм-каналів повідомляє, що в місті зафіксовані часткові руйнування житлових будинків та пожежа. Щодо постраждалих інформація уточнюється. Чи було це влучання дрона, чи падіння його уламків, не відомо.