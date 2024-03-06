Как одесские полицейские вражеский «шахед» приземлили (видео)

Об этом рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

В ночь на 5 марта 2024 года мобильно-огневая группа в составе полицейских выполняла боевое задание по сбитию «шахедов», заходивших на территорию Одессы во время массированной атаки по региону. Один из дронов вошел в зону ответственности правоохранителей, и они его успешно уничтожили.

«Благодаря прицельной стрельбе по беспилотнику полицейские приземлили Shahed», – сообщили правоохранители.

При этом в полиции отметили, что такие боевые задачи стражи порядка выполняют сравнительно недавно. И это один из первых и сразу удачный выход на сбивание беспилотников.

Напомним, в ночь на среду, 6 марта, рашисты устроили одесситам очередную неспокойную ночь, атаковав город и Одесскую область несколькими группами дронов-камикадзе.

По данным Оперативного командования «Юг», этой ночью Силы обороны уничтожели в небе над Одесской областью 18 «шахедов» и еще два – на Херсонщине.

А уже утром 6 марта Одессу снова сотрясли мощные взрывы – на этот раз русские террористы нанесли по Одессе удар баллистической ракетой.

Ракета взорвалась в центре Одессы, когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В результате удара есть погибшие и раненые.