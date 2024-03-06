Новости Одессы и Одесской области

Как одесские полицейские вражеский «шахед» приземлили (видео)

Как одесские полицейские вражеский «шахед» приземлили (видео)

Во время ночной дроновой атаки Одессы полицейские сбили вражеский беспилотник типа «Shahed» из крупнокалиберного пулемета.

Об этом рассказали в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

В ночь на 5 марта 2024 года мобильно-огневая группа в составе полицейских выполняла боевое задание по сбитию «шахедов», заходивших на территорию Одессы во время массированной атаки по региону. Один из дронов вошел в зону ответственности правоохранителей, и они его успешно уничтожили.

«Благодаря прицельной стрельбе по беспилотнику полицейские приземлили Shahed», – сообщили правоохранители.

При этом в полиции отметили, что такие боевые задачи стражи порядка выполняют сравнительно недавно. И это один из первых и сразу удачный выход на сбивание беспилотников.

Напомним, в ночь на среду, 6 марта, рашисты устроили одесситам очередную неспокойную ночь, атаковав город и Одесскую область несколькими группами дронов-камикадзе.

По данным Оперативного командования «Юг», этой ночью Силы обороны уничтожели в небе над Одесской областью 18 «шахедов» и еще два – на Херсонщине.

А уже утром 6 марта Одессу снова сотрясли мощные взрывы – на этот раз русские террористы нанесли по Одессе удар баллистической ракетой.

Ракета взорвалась в центре Одессы, когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. В результате удара есть погибшие и раненые.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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