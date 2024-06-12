Шахраї поширюють фейк про «жорстокі відключення від електроенергії»

Шахраї поширюють фейк про «жорстокі відключення від електроенергії»

НЕК «Укренерго» попереджає: на тлі відключень світла в мережі знову активізувалися шахраї, які використовують логотип компанії у своїх неблагополучних цілях.

Про це компанія-регулятор попереджає на своїх сторінках у соцмережах.

Черговий скріншот із фейковим «попередженням про жорстокі відключення» надіслали підписники сторінки «Укренерго» у Фейсбуці.

Фейк про відключення світла

Українців закликають не довіряти подібним повідомленням.

«Наголошуємо – «Укренерго» ніколи не публікує графіки погодинних відключень в регіонах. На неправдивість повідомлення вказують навіть граматичні помилки – енергетики ніколи не напишуть «відключення від електроенергії». Шахраї, публікуючи відверто неправдиві повідомлення про відключення, таким нечесним способом збільшують аудиторію своїх телеграм-каналів», – повідомляють у компанії.

Енергетики нагадують: достовірну інформацію щодо застосування заходів обмеження споживання електрики можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах Міненерго, НЕК «Укренерго», обласних ДТЕК та місцевих органів влади.

Перевіряйте інформацію через офіційні канали «Укренерго»:

Як вимикатимуть світло ввечері 12 червня

Крім того, «Укренерго» інформує, що станом на вечір середи, 12 червня 2024 року, терміни стабілізаційних відключень світла зменшено.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що графіки відключень діятимуть з 15:00 до 23:00. Але станом на 14:30 стало відомо, що час пересунули на 17:00, а нещодавно в «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень діятимуть сьогодні з 19:00 до 23:00.

У компанії пояснили це тим, що багато споживачів залишилися без світла через негоду.

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