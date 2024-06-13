Чи працюватимуть графіки відключень світла в Одесі 13 червня

При цьому енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до постанови уряду не обмежуватиметься.

Ознайомитись з графіками відключень світла в Одесі та Одеській області можна у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті компанії.

Раніше терміни стабілізаційних відключень світла було зменшено, оскільки напередодні багато споживачів залишилися без світла через негоду.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Україні були відновлені з початку літа з метою збереження енергосистеми країни, оскільки через атаки росіян, що відновилися, на енергооб’єкти зруйновано 80% теплової та гідрогенерації, а електроенергії, що виробляється та імпортується Україною, не завжди вистачає, чому виникає дефіцит. Стабілізаційні відключення вводяться для позбавлення енергосистеми масштабних аварій.