В Одесі під час тривоги швидка відмовилася виїжджати до дитини із хворим серцем

В Одесі під час тривоги швидка відмовилася виїжджати до дитини із хворим серцем

В Одесі викликали швидку для своєї 12-річної доньки, яка раптово захворіла на серце, але, як виявилося, під час повітряної тривоги це зробити неможливо: такий зараз регламент роботи «екстренки».

Аудіозапис, який сьогодні облетів одеські паблики, опублікував Телеграм-канал «Одеське життя».

«В Одесі під час тривоги швидка не приїде. Такий регламент роботи. І з цим важко погодитися людям, особливо якщо в критичній ситуації твоя дитина, і ти просто відмовляєшся зрозуміти, чому медики не можуть приїхати на виклик», – наголошується у коментарі до запису.

Зазначимо, що раніше один із співробітників КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» зазначив у коментарі «Одеського життя», що на виклик до дитини чи на ДТП бригада медиків швидкої допомоги виїжджає «навіть під час тривоги – на свій страх та ризик».

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При цьому варто зазначити, що думки людей розділилися: так, якщо одні обурені ситуацією, що склалася, то інші стали на захист медиків, нагадавши, що не так давно в Одесі загинув фельдшер бригади швидкої допомоги, яка виїхала на місце «прильоту», а також зазначивши, що в Одесі вказаної ситуації стан дитини був все ж таки не критичним і лікар, хоч і по телефону, але все ж таки намагався допомогти.

А що ви, читачі «Одеського життя», думаєте з цього приводу? Пишіть свою думку у коментарях.

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