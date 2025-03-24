Нагадаємо, 23 березня 2025 року, у місті Біляївка на Одещині підірвали місцеве відділення поліції. Загинула жінка, є постраждалі.

Жінка, яка пронесла вибуховий пристрій, загинула на місці через детонацію. Троє поліцейських, які перебували поруч, отримали поранення. Їм надали медичну допомогу, і зараз їхній стан оцінюють як задовільний.

Особу жінки вже встановлено — це місцева жителька 1989 року народження. Розслідування проводить Служба безпеки України, яка намагається визначити замовників та інших причетних до злочину. За однією з версій, теракт могли організувати спецслужби країни-агресорки. Правоохоронці не виключають, що жінка діяла не самостійно.

Також відомо, що російські спецслужби можуть вербувати українців, включно з дітьми, для подібних злочинів. За інформацією поліції, виконавцям обіцяють гроші, але часто не виплачують їх. Людей залучають до простих завдань, як-от фотографування об’єктів, а потім шантажують, змушуючи переносити вибухівку. У разі відмови інформація про них може бути передана українським силовикам, а при згоді — їх можуть ліквідувати.Раніше ми повідомляли, що вибух у відділенні поліції під Одесою у СБУ назвали терактом