Встановлено, хто краде квіти з Еспланади Пам’яті в Южному

Нагадаємо, 27 січня до волонтерів звернулися родичі загиблих героїв. За їхньою інформацією, з Еспланади пам’яті в Південному регулярно зникають квіти. На записі камер відеоспостереження помітили жінку, яка приходить і збирає біля банерів із фото загиблих захисників свіжі квіти. Передбачалося, що квіти жінка може перепродувати.

У поліції Одеської області повідомили, що про зникнення живих квітів правоохоронцям повідомила мати одного із загиблих воїнів.

Дільничні офіцери опитали містян, перевірили місця торгівлі, переглянули записи камер відеоспостереження тощо. За результатами вжитих поліцейськими заходів особу жінки було встановлено. Нею виявилася місцева жителька.

Жінка розповіла, що забрала квіти з меморіалу загиблим Героям і віднесла їх на море, де й залишила. Але причини свого вчинку мешканка Южного пояснити не змогла.

Поліцейські склали щодо жінки адміністративні матеріали. Дії правопорушниці кваліфіковані як дрібне хуліганство. За скоєне їй загрожує стягнення від штрафу до адміністративного арешту.