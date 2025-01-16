Чи є війна між російською та українською Вікіпедією?

Багато українців припускають, що найбільші війни редагувань можуть стосуватися саме історичних подій, пов’язаних з українсько-російською війною. Ніби армія проросійські налаштованих громадян з ранку до ночі редагує статті та ставить там посилання на пропагандистські сайти. У «Вікімедіа Україна» нам цю інформацію спростували і ось чому:

По-перше, дійсно, редагувати Вікіпедію може кожен, проте це не означає, що всі зміни залишаються без контролю. Вікіпедія має кілька рівнів перевірки:

Автоматичні фільтри блокують очевидний вандалізм і пропагандистські ресурси. Редактори та патрульні переглядають нові правки та підтверджують або відхиляють їх. Правило трьох відкотів: якщо хтось відкотить одну правку тричі, починаються перемовини з адміністраторами, а в крайньому разі дебоширів можуть заблокувати.

По-друге, останніми роками українська та російська Вікіпедії стали мати менше відмінностей між статтями, говорить Валентин Нефедов. Причина в тому, що навіть у російській Вікіпедії почали більше висвітлювати злочини Росії, а контролюють це українські адміністратори також.

– Російська Вікіпедія залишається одним із небагатьох незалежних джерел у Росії. Там справді висвітлюють воєнні злочини РФ. З 2022 року різниця між українською та російською Вікіпедією, у позитивному сенсі, стала менш помітною. У російській Вікіпедії з’явилося значно більше інформації про злочинну участь Росії у війнах в Україні та Грузії, і ці події стали висвітлюватися значно активніше. Деяких користувачів, які заперечували ці факти або просували проросійські наративи, було заблоковано. Ми не відчули значного зростання конфліктності. Навпаки, особливо після 2022 року спільноти стали більш згуртованими, усвідомивши, що постійні суперечки не можуть бути основою існування. Важливо обговорювати все цивілізовано й уникати конфліктів.

Проте певні теми залишаються дуже чутливими та провокують суперечки навколо трактування історичних подій. Мова, наприклад, про Волинську трагедію, говорить Валентин Нефедов. Одні користувачі вважають її «різнею», інші – «трагедією», і це питання стає об’єктом численних змін у статтях. Ще одна спірна тема – це термін «Велика Вітчизняна війна», який активно використовується в радянській та російській історіографії. Проте, в українській Вікіпедії постає все менше питань щодо доречності таких висловів.

– Ми вважаємо, що Велика Вітчизняна війна – це пропагандистський термін, а радянсько-російська війна – це нейтральний, тому ми його використовуємо. Це один з прикладів, як ми беремо і декомунізуємо, – каже адміністратор Валентин Нефедов.

І тим не менш, ці війни правок не завжди можна назвати саме війнами, адже обговорення, яке доходить до консенсусу, є частиною процесу.

Фемінітиви, транслітерація та корупціонери

На думку Нефедова, найбільше редагувань відбувається саме навколо правопису, фемінітивів, транслітерації та політичних питань.

Новий правопис. Не зупиняються в українській Вікіпедії обговорення щодо правильності написання слів згідно з новими правилами правопису. Наприклад, після прийняття нових норм у 2019 році з’явилися численні суперечки щодо того, як правильно писати назви міст і власні імена. Має бути «Катовіце» чи «Катовиці», «Льюїс Гамільтон» чи «Льюїс Хемілтон»? Ці питання часто стають приводом для нескінченних обговорень серед вікіпедистів, які прагнуть узгодити свої позиції щодо правопису.

– Ми часто стикаємося з питанням, як правильно транслітерувати іноземні слова, адже офіційних правил для цього немає. Зокрема, проблеми виникають при транслітерації з японської мови, де існують різні варіанти написання. Нас питають, чому ми використовуємо транслітерацію, подібну до російської Вікіпедії? Вікіпедисти зазвичай шукають консенсус і чітке вирішення, але відсутність універсальних правил для транслітерації часто веде до суперечок, – зазначає Валентин Нефедов.

Ще однією гарячою темою є використання фемінітивів – спеціальних форм слів для позначення жінок у професіях або званнях. У Вікіпедії часто виникають суперечки щодо того, чи слід писати «докторка наук» замість «доктор наук» або «професорка» замість «професор». Але деякі зміни зазвичай повертають назад, наприклад, як «доктор наук», адже це звання, а не професія.

Невід’ємною частиною Вікіпедії є й висвітлення корупційних скандалів. Коли йдеться про публічних осіб або високопосадовців, які потрапляють у корупційні справи, нерідко виникають спроби видалити або змінити інформацію про їхні скандали. Це не лише порушує принципи Вікіпедії, але й стає джерелом «війн редагувань».

– Таких ситуацій побільшало. У нас навіть були випадки, коли редакторам погрожували деякі особи, аби ми прибрали інформацію, але ми на таке не погоджуємося, і одним з найголовніших принципів у нас є анонімність. Якщо якийсь користувач хоче зберегти анонімність – це можливо. І таким чином ми намагаємося захищати користувачів, – розповідає Валентин Нефедов.

Боротьба за свободу слова по всьому світу

У Вікіпедії побоюються тиску на свободу слова через політичні рішення по всьому світу, адже вже є випадки блокування сайтів.

– Вікіпедію тимчасово блокували в Туреччині, а у Венесуелі зараз заблокована іспанська версія, оскільки авторитарний уряд не хоче бачити незалежну інформацію, – розповідає Валентин Нефедов. – У Китаї Вікіпедія також заблокована, що значно обмежує її розвиток. Попри те, що Китай – одна з найбільших країн світу, китайська Вікіпедія (як мандаринською, так і кантонською мовами) має всього трохи більше мільйона статей. Були й інші гучні випадки тиску на редакторів. Наприклад, у 2014 році у Франції затримали редактора Вікіпедії через публікацію статті про військову радіостанцію. Інформація, викладена в матеріалі, вже була загальновідомою, однак французькі спецслужби наполягали на її видаленні. Зрештою, статтю повернули, але цей випадок спричинив масштабний скандал.Що стосується Росії, то багато статей про російсько-українську війну заблоковано рішенням Роскомнагляду. Окрім того, російська влада регулярно виписує штрафи, проте ми не піддаємося цим провокаціям. Поки що Вікіпедія не заблокована на території Росії, але є ймовірність, що це може статися в майбутньому.

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