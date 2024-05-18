Вранці 18 травня рашисти атакували Одеську область балістичною ракетою

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Крім того, за інформацією військових, протягом ночі сили протиповітряної оборони Півдня країни знищили ударний безпілотник (БпЛА) типу «Shahed-136/131» на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА «Орлан-10» на Одещині.

А близько 6:00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині.

«Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За сигналом повітряної тривоги дійте чітко та оперативно», – попереджають військові.

Як повідомляло «Одеське життя», у п’ятницю, 17 травня 2024 року, ворог провів масований ракетний обстріл Одеси. Загинула людина, ще вісім отримали поранення. Сильно пошкоджено промислово-складський комплекс.