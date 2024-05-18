Вранці 18 травня рашисти атакували Одеську область балістичною ракетою

Рано-вранці суботи, 18 травня 2024 року, російські терористи завдали по території Одеської області чергового ракетного удару балістичною ракетою, ймовірно, «Іскандер-М».
Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.
Крім того, за інформацією військових, протягом ночі сили протиповітряної оборони Півдня країни знищили ударний безпілотник (БпЛА) типу «Shahed-136/131» на Миколаївщині та розвідувальний БпЛА «Орлан-10» на Одещині.
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А близько 6:00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині.
«Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За сигналом повітряної тривоги дійте чітко та оперативно», – попереджають військові.
Як повідомляло «Одеське життя», у п’ятницю, 17 травня 2024 року, ворог провів масований ракетний обстріл Одеси. Загинула людина, ще вісім отримали поранення. Сильно пошкоджено промислово-складський комплекс.