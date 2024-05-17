У п’ятницю росія випустила по Одесі шість ракет: наслідки удару (фото, відео)

17 травня 2024 року ворог провів масовий ракетний обстріл Одеси. Загинула людина, ще вісім отримали поранення. Сильно пошкоджено промислово-складський комплекс.
У Повітряному командуванні Південь сьогодні повідомили, що росія атакувала Одещину трьома балістичними ракетами (ймовірно “Іскандер-М”) та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
При цьому активно застосовували розвідувальні дрони по всьому південному напрямку.
Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області;
- 2 розвідувальні БпЛА “ZALA”, ударний “Ланцет” та 1 БпЛА невстановленого типу в Херсонській області;
- 1 БпЛА невстановленого типу у Кіровоградській області.
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Попередньо відомо, що в результаті обстрілу загинула одна людина, вісім поранено.
В Одеському районі внаслідок ракетного удару спалахнуло складське приміщення. Площа пожежі – 8000 кв. Рятувальники залучили 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників. Робота з ліквідації наслідків продовжується.
Прокуратура порушила кримінальну справу за порушення правил ведення війни.