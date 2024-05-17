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У п’ятницю росія випустила по Одесі шість ракет: наслідки удару (фото, відео)

У п’ятницю росія випустила по Одесі шість ракет: наслідки удару (фото, відео)

17 травня 2024 року ворог провів масовий ракетний обстріл Одеси. Загинула людина, ще вісім отримали поранення. Сильно пошкоджено промислово-складський комплекс.

У Повітряному командуванні Південь сьогодні повідомили, що росія атакувала Одещину трьома балістичними ракетами (ймовірно “Іскандер-М”) та трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

При цьому активно застосовували розвідувальні дрони по всьому південному напрямку.

Загалом протиповітряною обороною на південному напрямку знищено:

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59 в Одеській області;
  • 2 розвідувальні БпЛА “ZALA”, ударний “Ланцет” та 1 БпЛА невстановленого типу в Херсонській області;
  • 1 БпЛА невстановленого типу у Кіровоградській області.

знищено цілей 17_05

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Попередньо відомо, що в результаті обстрілу загинула одна людина, вісім поранено.

В Одеському районі внаслідок ракетного удару спалахнуло складське приміщення. Площа пожежі – 8000 кв. Рятувальники залучили 16 одиниць пожежної техніки та 58 рятувальників. Робота з ліквідації наслідків продовжується.

Прокуратура порушила кримінальну справу за порушення правил ведення війни.

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