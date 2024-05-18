Утром 18 мая рашисты атаковали Одесскую область баллистической ракетой

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Кроме того, по информации военных, в течение ночи силы противовоздушной обороны Юга страны уничтожили ударный беспилотник (БпЛА) типа «Shahed-136/131» на Николаевщине и разведывательный БпЛА «Орлан-10» в Одесской области.

А около 6:00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесщине.

«Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте внимательны и сознательны. По сигналу воздушной тревоги действуйте четко и оперативно», – предупреждают военные.

Как сообщала «Одесская жизнь», в пятницу, 17 мая 2024 года, враг произвел массовый ракетный обстрел Одессы. Погиб человек, еще восемь получили ранения. Сильно поврежден промышленно-складской комплекс.