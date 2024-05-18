Утром 18 мая рашисты атаковали Одесскую область баллистической ракетой

Ранним утром субботы, 18 мая 2024 года, российские террористы нанесли по территории Одесской области очередной ракетный удар баллистической ракетой, предположительно, «Искандер-М».
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
Кроме того, по информации военных, в течение ночи силы противовоздушной обороны Юга страны уничтожили ударный беспилотник (БпЛА) типа «Shahed-136/131» на Николаевщине и разведывательный БпЛА «Орлан-10» в Одесской области.
Читайте также: Война, день 815-й: очередной удар по энергетике и способны ли оккупанты на «стратегический прорыв»
А около 6:00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесщине.
«Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте внимательны и сознательны. По сигналу воздушной тревоги действуйте четко и оперативно», – предупреждают военные.
Как сообщала «Одесская жизнь», в пятницу, 17 мая 2024 года, враг произвел массовый ракетный обстрел Одессы. Погиб человек, еще восемь получили ранения. Сильно поврежден промышленно-складской комплекс.