Новости Одессы и Одесской области

Утром 18 мая рашисты атаковали Одесскую область баллистической ракетой

Утром 18 мая рашисты атаковали Одесскую область баллистической ракетой

Ранним утром субботы, 18 мая 2024 года, российские террористы нанесли по территории Одесской области очередной ракетный удар баллистической ракетой, предположительно, «Искандер-М».

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

Кроме того, по информации военных, в течение ночи силы противовоздушной обороны Юга страны уничтожили ударный беспилотник (БпЛА) типа «Shahed-136/131» на Николаевщине и разведывательный БпЛА «Орлан-10» в Одесской области.

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А около 6:00 утра российские оккупанты снова нанесли удар по Одесщине.

«Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте внимательны и сознательны. По сигналу воздушной тревоги действуйте четко и оперативно», – предупреждают военные.

Как сообщала «Одесская жизнь», в пятницу, 17 мая 2024 года, враг произвел массовый ракетный обстрел Одессы. Погиб человек, еще восемь получили ранения. Сильно поврежден промышленно-складской комплекс.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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