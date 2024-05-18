Війна, день 815-й: черговий удар по енергетиці та чи здатні окупанти на «стратегічний прорив»

Ворог намагається прорвати оборону на Харківському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів і 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ.

На Харківському напрямку пройшли дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугроватка-Стариця. Ситуація контролюється силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного становища, а також проводять заходи щодо прочісування місцевості. У районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону для покращення тактичного становища.

Триває евакуація людей із населених пунктів Вовчанської громади Харківщини, повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Евакуаційні заходи проводять ДСНС, Нацполіція, волонтери та місцеві громади.

Загалом із прикордонних населених пунктів Харківської області евакуйовано вже понад 9900 мешканців. Лише з Вовчанської громади евакуювали близько 2500 людей.

Чи була успішною нічна російська атака дронами?

А у Повітряних Силах інформують: цієї ночі окупанти атакували 13-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (рф). Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

А в компанії Укренерго повідомляють, що вночі окупанти атакували 2 об’єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах країни.

Водночас у відомстві зазначили, що обійшлося без постраждалих, а споживачі не знеструмлювалися. Наразі енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів.

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Чи можливий «стратегічний прорив» росіян в Україні, – прогноз експертів

У той час в американському Інституті вивчення війни (ISW) поділилися прогнозами про те, чи здатні російські війська на «стратегічний прорив» в Україні.

Так, старші військові командири НАТО впевнені, що російські окупанти не мають достатніх сил для досягнення в Україні даного прориву. Водночас, аналітики впевнені, що за рахунок активних дій у Харківській області загарбники зможуть розтягнути українські сили вздовж широкого фронту та відвернути ЗСУ у районі державного кордону.

При цьому ворогові, ймовірно, вдасться досягти цієї мети, навіть незважаючи на те, що темп наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнюється, зазначають аналітики.

Коротко про ворожі втрати на ранок 18 травня 2024

Росіяни підтвердили смерть підполковника з так званих збройних сил російської федерації Олександра Кулакова, чим також підтвердили удари по базі ППО в тимчасово окупованому Криму вранці 13 травня, коли рано вранці на горі Ай-Петрі була атакована російська військова частина, де знаходилася військова база ППО го радіотехнічного полку Росії. Найімовірніше, удару було завдано ракетами «Storm Shadow».

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби загальну кількість рашистських втрат поповнили 1210 окупантів. А добові втрати техніки ворога такі: