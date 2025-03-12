За даними слідства, підозрювана, обіймаючи посаду керівника приватного підприємства, що здійснює діяльність у сфері морського транспорту, придбала у 2021 році бункерувальник, однак не подбала про його належне технічне обслуговування та безпечну експлуатацію.

«Судновласниця ігнорувала попередження про аварійний стан судна та високий ризик його затоплення. Незважаючи на усвідомлення небезпеки, вона не забезпечила технічне обслуговування, не організувала вахтову службу та не виконала вимоги адміністрації порту щодо базування судна», – розповіли у наглядовому відомстві.

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У результаті залишене без належного нагляду судно затонуло, і в море вилилося понад 1,2 тонни залишкових нафтопродуктів, що становить загрозу здоров’ю людей та морській екосистемі.

Згідно з висновками експертів, сума завданих збитків оцінюється майже у 16 млн гривень.

Судновласниці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 243 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України (забруднення моря та зловживання повноваженнями). Їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 11 березня росіяни атакували Одесу балістикою. У результаті удару в районі порту було пошкоджено судно-суховантаж MJ Pinar під прапором Барбадосу. За неофіційною інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна, ще один моряк отримав поранення.