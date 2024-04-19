У Дунаї біля причалу потонув шкіпер Дунайського пароплавства

В Ізмаїлі на річці Дунай недалеко від причалу потонув шкіпер “Українського дунайського пароплавства”. Врятувати чоловіка не вдалося.
Трагедія сталася у другій половині дня 18 квітня. Це сталося за шість метрів від причалу.
За інформацією видання “Бессарабія INFORM”, 66-річний шкіпер підмінної команди Українського Дунайського пароплавства під час переходу з буксира на баржу послизнувся і впав між ними, отримавши травми, несумісні з життям.
На місце викликали поліцію і медиків, які констатували смерть.
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Тіло чоловіка направили на судмедекспертизу.
Поліція вирішує питання про початок досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України).
Раніше в річковий порт Рені Одеської області принесло тіло потонулого румунського моряка.