У Дунаї біля причалу потонув шкіпер Дунайського пароплавства

Трагедія сталася у другій половині дня 18 квітня. Це сталося за шість метрів від причалу.

За інформацією видання “Бессарабія INFORM”, 66-річний шкіпер підмінної команди Українського Дунайського пароплавства під час переходу з буксира на баржу послизнувся і впав між ними, отримавши травми, несумісні з життям.

На місце викликали поліцію і медиків, які констатували смерть.

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Тіло чоловіка направили на судмедекспертизу.

Поліція вирішує питання про початок досудового розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України).

Раніше в річковий порт Рені Одеської області принесло тіло потонулого румунського моряка.